Le spécialiste suisse de la cybersécurité Acronis passe sous la bannière d’EQT. Le fonds suédois, avec 246 Md€ d’actifs sous gestion, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société. Les détails financiers ne sont pas divulgués mais Acronis précise dans un communiqué que la transaction la valorise à un niveau supérieur à celui de son dernier cycle de financement. La société avait levé 250M€ en 2021 puis à nouveau 250 M€ en 2022, faisant alors grimper sa valorisation de 2,5 à 3,5 Md$. Les fondateurs, la direction et les investisseurs existants dont CVC, Springcoast et BlackRock conservent des parts « significatives » dans la société.

Fondé en 2003, Acronis est présent sur 15 sites dans le monde, compte plus de 1700 collaborateurs et sert des clients dans plus de 150 pays. Selon la société, sa plateforme Acronis Cyber ​​Protect est utilisée par plus de 20 000 fournisseurs de services pour protéger plus de 750 000 entreprises.

« Acronis est une plateforme logicielle de cybersécurité et de protection des données fortement positionnée, avec une proposition de valeur claire pour les fournisseurs de services gérés », commente dans le communiqué Johannes Reichel, partenaire et co-responsable des investissements technologiques d’EQT.

« Nous sommes ravi d’avoir EQT comme actionnaire majeur pour soutenir notre expansion stratégique et partager notre vision de la croissance », ajoute Ezequiel Steiner, PDG d’Acronis (photo).