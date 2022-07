Après un précédent tour de table de 250 millions d’euros en 2021, le spécialiste de la sauvegarde et de la sécurité Acronis vient de lever à nouveau le même montant, ce qui fait grimper sa valorisation de 2,5 à 3,5 milliards de dollars. L’entreprise a été discrète sur cette opération et n’a pas publié de communiqué. L’information a été dévoilée par Bloomberg, selon qui la levée a été menée par un groupe d’investisseurs institutionnels anonymes incluant BlackRock.

Acronis a toutefois confirmé son montant en précisant que le tour de table incluait un investisseur institutionnel existant et un nouvel investisseur institutionnel. « Le nouveau financement aidera à étendre le leadership en matière de produits, à exécuter des fusions et acquisitions ciblées, à renforcer davantage les équipes de vente et de marketing et à fournir des ressources pour assurer le succès continu des partenaires », a déclaré un porte-parole d’Acronis à nos confrères de Blocks & Files.

Le précédent tour de table, conduit par CVC Capital Partners, avait déjà été utilisé pour élargir la gamme de produits et le réseau de partenaires. L’entreprise revendique plus de 20 000 partenaires qui utilisent son offre phare Acronis Cyber Protect pour protéger 750 000 entreprises dans le monde. En début d’année, Acronis a fait évoluer son programme partenaires CyberFit avec une assistance étendue et en mettant davantage l’accent sur la prise en charge du développement des partenaires, en particulier pour les services de sécurité basés sur le cloud.

L’entreprise créée en 2003 opère désormais dans 150 pays et a son siège principal à Schaffhouse en Suisse. Elle emploie plus de 2000 personnes et compte 34 bureaux et 49 centres de données dans le monde. Son co-fondateur et ancien PDG Serguei Beloussov a passé la main en juillet 2021 à Patrick Pulvermueller en conservant la fonction de Président.

Acronis ne communique pas sur ses résultats mais affirme avoir enregistré une année record en 2021 et s’attendre à faire mieux en 2022. Le montant levé dans un contexte de resserrement monétaire donne du crédit à cette affirmation. Toutefois l’ensemble du segment de la protection de données a le vent en poupe et plusieurs sociétés ont comme Acronis cumulé plus 500 millions de dollars de levées de fonds, notamment Cohesity, Rubrik et OwnBackup. Le précurseur qui fait figure de modèle étant Veeam, racheté par Insight Partners pour environ 5 milliards de dollars début 2020.