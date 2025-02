La rédaction de Channelnews poursuit son émission en direct de deux heures depuis la Paris Défense Arena à l’occasion de la deuxième journée du salon IT Partners. Nous recevrons pour l’occasion sur notre plateau à partir de 13h30 :

Antoine STAMATI, Directeur général de Poweriti

Arnaud Delin, CEO ZenOps

Hugues Mertens, Dirigeant d’About IT

Nicolas Millet, Responsable des Partenariats Stratégiques et Responsable de l’activité Cybersécurité de Sigma Informatique

Thomas Bresse et Frédéric Navarro, Co-fondateurs BeMSP

Nicolas ZEDDE, Co-gérant de Manaps

Sébastien Reverdy, CEO de Bconnex

Frédéric Cluzeau, Co-fondateur président d’Hermitage Solutions

Jean-Michel Texier, Président de Convergence

Ils seront accompagnés par notre partenaire Dstny avec la présence Daan De Wever CEO Groupe et Olivier Marcillaud Directeur général France qui viendront également nous partager leur actualité.

Pour suivre ce live en direct :