Edouard Beaucourt prend les rênes de l’entité française de l’éditeur Snowflake et succède à François Volpoet. Il était auparavant à la tête de Tableau France et Europe du Sud pendant plus de 7 ans.

Snowflake a été créé en 2012 en Californie par deux Français. Ce spécialiste du data warehouse est entré en bourse de manière fracassante il y a 7 mois mais enregistre des pertes en dépit d’un chiffre d’affaires qui explose.

Dans un communiqué, Edouard Beaucourt identifie le défi qui consiste à rassembler des données « morcelées entre différents silos comme les applications, le cloud, les ERP, etc. pour créer simplement une source unique de vérité performante ». Le nouveau responsable de l’entité France a désormais pour mission d’accélérer l’adoption de l’architecture Data Cloud auprès des entreprises de l’Hexagone.

Edouard Beaucourt connaît bien le marché de la gestion de données. Au sein de Tableau Software, il a contribué à faire passer la clientèle de la région Europe du Sud de 40 à plus de 3000 clients. Auparavant, il a occupé des postes de responsable de région chez IBM en Suisse et de directeur des ventes chez Clarity Systems Suisse. Il a commencé sa carrière chez Hyperion Solutions puis a rejoint Microsoft en tant que responsable des ventes. Edouard Beaucourt est titulaire d’une maîtrise de l’INSEEC et est diplômé de la London Business School.