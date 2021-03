Six mois après son entrée en bourse, Snowflake enregistre des résultats trimestriels aussi contrastés qu’au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires grimpe de 117% en un an à 190,5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires provenant des produits s’élève à 178,3 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une croissance de 116% d’une année à l’autre. Après un bond de 213%, les obligations de prestation restantes (montant des revenus futurs contractés qui n’ont pas encore été comptabilisés) s’élèventà 1,3 milliard de dollars. Au 31 janvier, le taux de rétention des revenus nets était de 168%. La perte GAAP s’établit à 199,0 millions de dollars, ou 0,70 dollar par action, comparé à 83,2 millions de dollars ou 1,67 dollar un an auparavant.

Le spécialiste du data warehouse revendique désormais 4.139 clients et 77 clients générant des revenus sur 12 mois supérieurs à 1 million de dollars.

« Nous avons terminé notre exercice sur une solide performance et enregistré une croissance à trois chiffres du chiffre d’affaires des produits », se félicite dans un communiqué le CEO de la société, Frank Slootman. « Les obligations de performance restantes ont montré une forte augmentation d’une année sur l’autre, reflétant la vigueur des ventes à tous les niveaux. Parallèlement à cette croissance rapide, nous avons constaté une amélioration de l’efficacité opérationnelle tout en élargissant notre empreinte à l’échelle mondiale. Ces résultats indiquent que les clients de plusieurs secteurs comptent sur Snowflake Data Cloud pour mobiliser leurs données et mettre en place des stratégies de données révolutionnaires. »

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, la licorne a généré 592,0 millions de dollars, soit une croissance de 124% en un an, dont 553,8 millions de dollars provenant des produits (+120%). La perte GAAP nette atteint 539,1 millions de dollars, ou 3,81 dollars par action, contre 358,1 millions de dollars, ou 7,77 dollars par action un an plus tôt.

Pour le trimestre en cours, la firme de San Mateo table sur des revenus compris entre 19 millions de dollars et 200 millions de dollars, en hausse de 92 à 96%, pour une marge d’exploitation de -23%. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, elle s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 1,0 milliard de dollars et 1,02 milliard de dollars, en croissance de 81 à 84%, pour une marge d’exploitation de -19%.