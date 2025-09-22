Numeryx, groupe spécialisé dans la cybersécurité et les services technologiques, remporte les lots 1 et 2 de l’appel d’offres émis par EDF pour bénéficier de formations avancées dans le domaine de la cybersécurité. Les prestations délivrées seront assurées par Numeryx Université, l’organisme de formation du groupe Numeryx.

Dans un contexte où les cybermenaces évoluent rapidement et deviennent de plus en plus sophistiquées, le groupe EDF a initié un ambitieux programme de professionnalisation de ses experts cyber, avec pour objectif de renforcer durablement ses défenses et son expertise interne. Dans ce contexte, EDF fait confiance à Numeryx et à son groupement – composé des entreprises @ACG Cybersécurité et @Sciado Partner – pour accompagner la montée en compétence de ses équipes en cybersécurité.

Un panel de prestations au service de la montée en compétences :

Formations avancées animées en présentiel ou à distance

Modules e-learning disponibles 24/7 sur une plateforme LMS, sans intervenant

Parcours hybrides et sur mesure, construits autour des réalités opérationnelles des métiers

Mondher AYADI chez DG Numeryx Group « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés dans le cadre de ce marché public stratégique, aux côtés de nos partenaires, pour contribuer à cet enjeu majeur à travers un dispositif de formation complet et modulaire. Numeryx a su proposer une offre sur mesure et adaptée au contexte, à l’organisation et aux besoins du groupe EDF et de ses filiales. »

À travers cette annonce, Numeryx Université démontre sa capacité à accompagner les plus grands groupes dans leurs projets de formation à la cybersécurité. Avec un catalogue de plus de 156 formations spécialisées en cybersécurité, Numeryx Université forme chaque année des professionnels issus d’environnements critiques : entreprises du CAC 40, ministères, OIV, OSE, collectivités et structures sensibles.