Data4 devient le premier opérateur de centres de données à signer le nouveau Contrat d’Allocation de Production Nucléaire (CAPN) d’EDF. Par cet accord Data4 se verra allouer une quote-part de la puissance du parc nucléaire en exploitation d’EDF de 40 MW pour une durée de 12 ans. Les livraisons devraient débuter en 2026 pour un volume annuel de l’ordre de 230 GWh.

Ce partenariat à long terme vise à sécuriser l’approvisionnement en électricité bas carbone de Data4 et son coût.

« Associé à des contrats d’achat d’électricité portant sur les énergies renouvelables, il nous garantit un accès fiable, résilient et continu à une énergie bas carbone pour un coût maîtrisé sur le long terme, un avantage considérable pour nos clients et pour le développement de nos infrastructures », commente François Stérin, directeur des opérations de Data4, dans le communiqué commun publié avec EDF.

Chez EDF, ces nouveaux contrats vont succéder au système dit ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique), qui expire fin 2025. Au lieu d’un prix bradé à 42€/MWh, EDF retrouve plus de marge pour indexer les prix sur les coûts de production, avec un prix de départ qui pourrait s’établir à plus de 65€/MWh. Ces CAPN sont exclusivement réservés aux industriels les plus gros consommateurs d’électricité dits « électro-intensifs ».

Le volume disponible sera aussi considérablement réduit, passant de 100 TWh par an sous l’ARENH à environ 10 TWh sous les CAPN et un objectif de 40 TWh sur l’ensemble de l’industrie. Il ne couvrira donc qu’une fraction des besoins des industriels. RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, estime que la consommation des centres de données en France devrait tripler entre 2023 et 2035 pour atteindre 23 à 28 TWh, soit environ 4% de la consommation électrique française à cet horizon.

Bien que moins avantageux, les CAPN apporteront à leurs signataires une meilleure prévisibilité sur leurs coûts en énergie et des prix plus stables, reflétant les couts de production et non les fluctuations du marché. EDF de son coté sécurise ses revenus sur le long terme pour financer les opérations de modernisation du parc nucléaire.

Pour Marc Benayoun, Directeur Exécutif d’EDF, cet accord avec Data4 « s’inscrit pleinement dans l’engagement d’EDF en faveur du développement des datacenters en France ainsi que pour la souveraineté énergétique et industrielle du pays. »

EDF a signé à ce jour 15 lettres d’intention pour des CAPN, dont 4 contrats fermes. Le contrat avec Data4 est le second officialisé, un jour après celui avec Lafarge France.