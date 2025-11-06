Pour répondre à la hausse de ses besoins en hébergement cloud, notamment dans le cadre de la relance du nucléaire, EDF va transférer une partie de ses données vers un « cloud de confiance ». Ce dernier viendra compléter son Cloud privé qui héberge près de 80% des données dans les datacenters du groupe.

Pour mettre en place ce cloud de confiance, EDF fait un choix qui risque de susciter la controverse. Le groupe sélectionne les deux fournisseurs français associés aux hyperscalers étasuniens : Bleu (Orange, Capgemini et Microsoft) et S3NS (Thales et Google Cloud).

EDF justifie ce choix en rappelant que les deux solutions sont en cours de qualification SecNumCloud 3.2. Qualification qui selon l’énergéticien « constitue le plus haut standard français de sécurité et de souveraineté du cloud » et offrirait des garanties suffisantes face aux risques posés par l’extraterritorialité du droit américain.

« [La qualification] garantit que les données sont hébergées sur le territoire européen, administrées par des entités de droit européen, et échappent à toute législation extra-européenne », détaille le groupe français.

Pour EDF, ces solutions répondent donc à son double objectif  : « s’assurer que ses données stratégiques restent intégralement protégées tout en bénéficiant d’un haut niveau de performance et de flexibilité. »

EDF prend soin de préciser que les données pourront être hébergées, selon leur niveau de sensibilité, dans le cloud public, dans le « cloud de confiance » ou dans ses propres datacenters.

Le groupe opère donc un vrai virage vers le cloud hybride. En choisissant S3NS et Bleu, il peut profiter des piles technologiques de Google Cloud et Microsoft, tout en faisant jouer la concurrence entre les deux fournisseurs.

Le choix peut aussi apparaitre comme un désaveu vis-à-vis de l’offre d’autres acteurs non adossés aux hyperscalers étasuniens et qui ont  déjà obtenu la qualification SecNumCloud 3.2, à l’instar d’Outscale (Dassault Systèmes), Cloud Avenue (Orange) ou OVHcloud. A moins que la diversification vers de telles offres ne vienne dans un second temps.

Nos lecteurs ont lu ensuite


S3NS lance sa procédure de qualification SecNumCloud
S3NS, la société commune entre Thales et Google Cloud, a lancé son processus de qualification SecNumCloud pour son offre de cloud de confiance. Elle vient de passer le  jalon « J0 », ce qui signifie...

L’ANSSI actualise sa certification SecNumCloud
L’ANSSI lance la version 3.2 de sa certification SecNumCloud, le Graal de tout cloud européen en quête de reconnaissance comme « Cloud de confiance ». SecNumCloud… De toutes les certifications de l’ANSSI, c’est sans doute...

La nouvelle version du référenciel SecNumCloud va alléger la qualification des éditeurs SaaS
Il y a quelques jours, l’ANSSI annonçait la version 3.2 de son référentiel en matière sécurité informatique à destination des prestataires de services cloud, SecNumCloud. Une version très attendue par le marché. David Chassan, directeur...

ITS Integra passe le jalon J0 de la qualification SecNumCloud
L’opérateur français de Cloud et de Services Managés sécurisés vise l’obtention du Visa de sécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud de deux de ses offres en...

SecNumCloud : tout comprendre sur le Cloud de confiance
Cloud souverain, Cloud de confiance, SecNumCloud… Les publications et posts des éditeurs et des fournisseurs Cloud font la part belle à la souveraineté numérique, française et/ou européenne, en unisson avec la classe politique. Sans aucun...