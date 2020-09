Econocom Belnelux va acquérir le fonds de commerce B2B, Education et Professional Services de Switch, le premier réseau Apple Premium Reseller en Belgique. Cette entité dédiée aux clients professionnels et institutions d’enseignement emploie 26 personnes et représente environ 25 millions de chiffre d’affaires annuel. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Les activités « retail », pour les particuliers, « small office, home office » (SoHo) ainsi que les points de vente restent dans le giron de l’APR belge.

Cette opération vient conforter l’activité d’Econocom dans l’éducation, l’un de ses grands secteurs d’activité. Premier acteur certifié Apple Authorized Enterprise Reseller (« AAER ») en Belgique, cette acquisition renforce localement son champ de qualifications avec la certification Apple Authorized Education Specialist (« AAES »).

« Cette nouvelle acquisition réaffirme l’identité d’Econocom en tant que One digital company et renforce notre position sur le marché de la transformation numérique », affirme dans un communiqué Chantal De Vrieze, directrice générale d’Econocom Benelux. « Nous possédons déjà au Belux une grande expertise dans les services informatiques B2B, doublée de connaissances de pointe des produits et services d’Apple. Avec l’arrivée des équipes de Switch, nous renforçons encore notre palette de services en la matière, mais aussi notre capacité d’accompagnement de nos clients dans l’éducation dont les besoins sont de plus en plus complexes. »

« La cession de cette branche répond à la volonté de Switch de se concentrer sur ses marchés-cibles – que sont les particuliers et les SoHo – d’amorcer le déploiement de projets d’envergure et de conforter sa position de leader sur ces secteurs en Belgique », explique de son côté Thierry Janssen, directeur général de Switch.