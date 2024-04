C’est une première en quarante-cinq ans d’existence pour Econocom : le groupe vient de lancer une campagne visant à étoffer son réseau d’agents commerciaux. Ce réseau est une spécificité du modèle d’Econocom : il vient depuis l’origine en complément de ses équipes commerciales internes.

Initié dès l’origine du groupe, il compte actuellement un peu plus de 80 agents indépendants déployés principalement en France et en Belgique. Encore marginal à l’échelle du groupe, ce réseau est devenu un facteur essentiel du succès d’Econocom en France où il représente plus de 40% de ses revenus. Il est même devenu prépondérant sur son activité distribution – et moteur dans la forte croissance enregistrée par celle-ci au cours des dix dernières années – avec 65% de ses revenus.

Engagé dans le cadre de son dernier plan stratégique One Econocom dans une forte dynamique de croissance (+50% en cinq ans, dont 70% de croissance interne), le groupe entend donc faire de son réseau d’agents l’un des leviers de ses ambitions financières, notamment en accélérant son développement à l’échelle européenne. Il ambitionne pour cela de recruter une centaine d’agents supplémentaires d’ici à 2028.

La campagne lancée lundi 15 avril dernier vise donc à faire connaître ce réseau d’agents à l’extérieur de l’entreprise auprès d’une cible de commerciaux expérimentés, exerçant déjà dans les métiers du numérique. Concoctée par une agence de communication spécialisée, cette campagne est déclinée essentiellement sur les réseaux sociaux professionnels (Linkedin et YouTube) via notamment des vidéos témoignages qui mettent en scène des agents commerciaux et des visuels flattant la fibre entrepreneuriale des futurs agents.

Econocom espère ainsi atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes exposées en France, mais également en Italie, en Espagne, au Benelux, en Allemagne et au Royaume-Uni. Une deuxième vague est prévue dans le courant de l’année.