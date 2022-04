Le reconditionneur de smartphones et tablettes Smaaart, marque de Sofi Groupe, passe dans le giron d’Econocom. Le groupe franco-belge spécialisé dans les services numériques a annoncé prendre une participation majoritaire au capital de Sofi Groupe. L’opération a été réalisée via sa branche de financement d’actifs numériques TMF pour un montant non divulgué mais proche de 20 millions d’euros selon les Echos. Avec cette acquisition Econocom se lance à son tour sur le marché du numérique reconditionné et plus particulièrement sur le segment en plein essor des smartphones (+10% en 2020).

SOFI GROUPE est un industriel de la Réparation et du Réemploi de matériels de télécommunication implanté à Saint Mathieu de Tréviers, à proximité de Montpellier depuis 1986. La société a créé sa marque de reconditionnement de smartphones SMAAART en 2017. Elle a enregistrée un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2021, en progression de 55% par rapport à 2021. Elle apporte à Econocom un outil industriel avec son usine de 3 200 m2, où 120 000 smartphones et tablettes ont été reconditionnés l’an dernier. Econocom dit vouloir répondre à la croissance du marché et élargir son positionnement à l’intégralité du cycle de vie des matériels informatiques fixes et mobiles.

Le modèle du reconditionné a le vent en poupe parce qu’il permet d’acheter moins cher tout en répondant à des exigences écologiques. Selon des chiffres du ministère de l’économie, environ 2,8 millions de téléphones reconditionnés ont été vendus sur le marché français en 2020, soit 13% du total des smartphones vendus. L’État a récemment annoncé un plan pour soutenir une filière jugée prometteuse mais fragile, car reposant encore principalement sur un tissu de petites entreprises.

L’intérêt d’un gros acteur comme Econocom (2,5 milliards d’euros de CA en 2021) montre toutefois que le marché commence à se structurer. On se rappelle aussi de la levée record de 450 millions d’euros de Back market en début d’année pour développer sa place de marché de produits électroniques reconditionnés.