Le groupe nantais de services numériques renforce son réseau dans le Grand Ouest avec l’ouverture de deux nouvelles agences de proximité, l’une à La Rochelle (17) et l’autre à Vannes (56). Placées respectivement sous la responsabilité de Romain Madeux et Mickaël Brier (à gauche et au centre sur la photo), elles ont débuté leur activité début novembre avec chacune 3 salariés, avec l’ambition de doubler leur effectif d’ici 18 mois. Chaque agence vise un chiffre d’affaires de 1 M€ d’ici à 2 ans, dont plus de 50 % en revenus récurrents.

Si ce modèle fait ses preuves, Dynamips envisage le déploiement de nouvelles implantations. Ces ouvertures portent à 7 le nombre d’agences, en s’ajoutant à celles de La Roche-sur-Yon, Angers, Mayenne, Pacé et du siège de Saint-Herblain. Le groupe reste également à l’écoute de nouvelles opportunités de croissance externe, comme il l’a montré en octobre avec l’acquisition du prestataire informatique angevin UpLink. Dynamips compte désormais 185 collaborateurs et devrait achever son exercice 2024 sur un chiffre d’affaires de 24,5 millions d’euros.

Photo : de gauche à droite, Romain Madeux (agence de La Rochelle), Mickaël Brier (agence de Vannes) et Florian Fruchet (Directeur Général de Dynamips)