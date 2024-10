Le Groupe Dynamips annonce l’acquisition du prestataire informatique angevin UpLink. Entreprise de 10 personnes, UpLink réalise 1,6 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif sur un portefeuille de quelque 250 clients locaux. Son credo : la vente de solutions d’infrastructure (serveurs, réseaux) et de postes de travail, dont il assure le maintien en condition opérationnelle via des contrats d’infogérance – une activité qui représente près de 40% de ses facturations.

Cette opération permet à Dynamips de conforter sa position de numéro sur le segment des PME de 20 à 50 salariés dans le département du Maine-et-Loire en portant son effectif à une cinquantaine de salariés et en majorant son chiffre d’affaires de 20%. Quant à Eric Brossard, le président et fondateur d’UpLink, initialement non vendeur, il s’est montré sensible aux opportunités que ce rapprochement offrait à ses clients et salariés.

Hébergés depuis cinq ans dans le même immeuble, Dynamips et UpLink n’auront pas de gros efforts de convergence à produire, les deux entreprises adressant le même type de clients, avec un catalogue de solutions et de marques quasi identiques. UpLink est partenaire de HP, HPE, Microsoft, Dell, Ruckus, toutes des marques portées par Dynamips. Seule expertise nouvelle pour Dynamips : Apple qu’UpLink a développé pour ses clients dans les métiers de la communication et du médical.

Dynamips, qui s’est engagé à conserver les salariés d’UpLink et à préserver le lien privilégié qu’ils entretiennent avec les clients, signe là sa cinquième opération de croissance externe en 10 ans. Il est prévu que ce soit l’actuel patron de Dynamips Angers, Pascal Fortin, qui reprennent la direction générale d’UpLink après une période d’accompagnement de trois mois d’Eric Brossard.

À terme, Dynamips devrait fusionner les structures juridiques et les équipes, comme il l’a fait en 2023 avec les autres entités juridiques du groupe. Dynamips, qui affiche désormais 24,5 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 185 salariés répartis dans 5 agences (Saint-Herblain, La Roche-sur-Yon, Angers, Mayenne et Pacé), se déclare toujours à l’écoute de nouvelles opportunités de croissance externe pour accélérer son développement.

Photo : Antoine Voillet, PDG de Dynamips (à gauche) et Eric Brossard, PDG d’UpLink (à droite).