Romain GALLIEN vient d’intégrer l’éditeur de logiciel en tant que Solution Architect. Il apportera son expertise technique et son savoir-faire, sous la direction de Renaud DECONDE, Chief Engineer de SaaSOffice.

Romain GALLIEN a 11 ans d’expériences variées dans le domaine des systèmes d’information, où il a exercé plusieurs métiers : Intégrateur, Développeur, Ingénieur Full Stack, Ingénieur DevOps, Ingénieur SRE et Manager.

Romain GALLIEN a débuté son expérience en tant qu’autodidacte, puis a rejoint les équipes de Milleniumprod pendant 2 ans. Il a ensuite intégré le Groupe Santiane, au sein duquel il a travaillé pendant 10 ans, perfectionnant ainsi ses compétences jusqu’à atteindre le poste de Responsable du pôle SRE.

Romain GALLIEN possède une solide expertise dans la gestion de problématiques techniques et réseaux complexes, ainsi que de fortes compétences sur de nombreux aspects liés à la sécurité. Fort de son expertise sur des cloud providers tels qu’AWS, il sait désigner et mettre en place des architectures résilientes et redondantes complexes, tout en intégrant les enjeux de sécurité, afin de garantir des environnements robustes. En tant que Solution Architect chez SaaSOffice, et grâce à sa détermination et à sa force de proposition, Romain GALLIEN saura fournir les solutions techniques et fonctionnelles aux problématiques exposées. Il saura également encadrer et communiquer avec les équipes grâce à son leadership et son expérience acquise dans le management d’équipes.

Romain GALLIEN sera chargé de veiller à ce que la plateforme développant les produits logiciels de SaaSOffice soit robuste, résiliente, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques de maintenance, d’évolutivité et de respect des normes. Il devra également s’assurer que la vision stratégique est réalisable, tout en maintenant l’innovation au cœur de la culture de l’entreprise.

Romain GALLIEN sera chargé de concevoir et de superviser l’architecture globale des solutions de SaaSOffice, en intégrant les meilleures pratiques en matière de conception logicielle, d’hébergement cloud et de gestion de bases de données. Il veillera à optimiser les performances des applications en travaillant sur la conception des systèmes, la gestion des ressources et la mise en œuvre de stratégies de mise à l’échelle automatique. Sa mission inclura également l’évaluation et l’atténuation des risques liés à la sécurité et à la conformité, en mettant en place des mesures proactives visant à protéger les données sensibles des clients. Romain fournira également un conseil technique aux équipes de développement sur les choix d’architecture, les technologies à utiliser et les bonnes pratiques à suivre pour garantir la qualité et la maintenabilité du code.

Enfin, il effectuera une veille technologique constante pour se tenir informé des dernières tendances et avancées en matière d’architecture logicielle, de cloud computing, de développement d’applications et de sécurité.

Christophe COURTIN, CEO de SAASOFFICE déclare : « Toute l’équipe est ravie d’accueillir Romain GALLIEN en tant que Solution Architect chez SaaSOffice. Romain apporte avec lui une expertise technique pointue et une capacité à résoudre des problématiques complexes qu’il a su éprouver dans une entreprise et un contexte que je connais parfaitement chez Santiane. Sa maîtrise des environnements cloud et sa capacité à concevoir des solutions résilientes et sécurisées seront des atouts précieux pour accompagner la croissance de notre plateforme. Je suis convaincu que son leadership et son savoir-faire renforceront nos équipes et permettront à SaaSOffice de poursuivre son chemin d’innovation, tout en garantissant des solutions robustes et performantes pour nos clients ».