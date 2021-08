Le prestataire IT nantais fait entrer deux nouveaux actionnaires à son capital. En l’occurrence, il s’agit de deux de ses salariés : Fabien Lévêque et Nicolas Kaiser, respectivement directeur marketing et communication et directeur innovation de l’entreprise. Ils rejoignent ainsi les trois dirigeants associés historiques, Antoine Voillet, Florian Fruchet et Arnaud Delmasse. Entré il y plus de 10 ans dans la société, Fabien Lévêque est notamment en charge de la cellule LeadGen (génération d’opportunités) et de la politique RSE. Quant à Nicolas Kaiser, entré une première fois il y a dix ans, et revenu il y a trois ans, il définit la stratégie technique du groupe et pilote son activité avant-vente.

Cette ouverture du capital s’inscrit dans une logique d’accélération du développement du groupe. « C’est une reconnaissance de la part des dirigeants historiques du poids pris par ces deux salariés dans l’entreprise, témoigne Arnaud Delmasse. C’est l’expression d’une ambition partagée sur le projet d’entreprise, d’une capacité à bien travailler ensemble et à intégrer des personnes qui apportent des complémentarités ».

Créé en 1992 par Pierre Voillet, Dynamips a été rejoint en 1996 par Arnaud Delmasse et en 1997par Antoine Voillet. Arnaud Delmasse est à l’origine du développement de l’activité professionnelle à partir de 2001 avec Florian Fruchet, qui a rejoint le groupe en 2002 comme commercial.

Dynamips a réalisé un chiffre d’affaires de 16,9 millions d’euros sur l’année 2020 contre 15,8 millions d’euros en 2019. En poursuivant le renforcement de son maillage régional – outre la Loire Atlantique le groupe rayonne sur la Vendée, l’Ille et Vilaine et le Maine et Loire via ses agences de la Roche sur Yon, Pacé et Angers – le prestataire espère terminer son exercice 2021 sur une croissance d’au moins 10% avec un objectif de 19,5 M€ de facturations. Une croissance nourrie par une forte dynamique de recrutements : 20 embauches sont programmées d’ici à la fin de l’année, ce qui devrait porter son effectif total à près de 150 collaborateurs.