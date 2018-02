Le nantais Dynamips annonce le rachat de 3C Systèmes, un revendeur de petites infrastructures informatiques à destination de TPME de 5 à 50 salariés basé à Chantepie près de Rennes. Fondée par trois anciens de RDG Systèmes en 2002, la société 3C Systèmes s’est spécialisée dans la fourniture et le maintien de serveurs, d’infrastructures de stockage, de sauvegarde et de sécurité à destination d’un parc d’une petite centaine de clients actifs. Elle a pour principaux partenaires HPE, Microsoft, Sonicwall et Bentley Microstations (DAO) et tire 30% de ses revenus de prestations d’administration de parc réalisées à distance dans le cadre de contrats de support.

Les trois associés de 3C Systèmes deviennent salariés de Dynamips et devraient intégrer les locaux de son agence de Pacé (Rennes) dans les prochaines semaines. Dynamips renforce ainsi son agence d’Ille-et-Vilaine qui, avec quatre personnes, était la plus petite du groupe. Avec les 500 K€ de chiffre d’affaires annuel de 3C Systèmes, l’agence rennaise de Dynamips devrait ainsi compter pour au moins 1,8 M€ des 14 M€ de revenus du groupe cette année.

C’est le prochain départ en retraite de Vincent Chapalain, l’un des trois associés de 3C Systèmes, qui a convaincu ces derniers de céder aux avances de Dynamips. Malgré leurs efforts, ils n’étaient pas parvenus à trouver un remplaçant au futur retraité.