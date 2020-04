Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Patrice Foliard, président de l’intégrateur de solutions d’infrastructures et de gestion Groupe Infragest.

Channelnews : Quand pensez-vous que Groupe Infragest pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Patrice Foliard : La reprise vers une activité normale dépend plus de nos clients que de nous car nous sommes opérationnels. Nous avons des masques et des gants pour nos techniciens en cas de déplacement sur site.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Patrice Foliard : Les services liés à la sécurité des données lors des connexions à distance.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Patrice Foliard : Oui je pense car la reprise prendra du temps en raison des incertitudes. Les entreprises réfléchiront à deux fois avant d’investir.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Patrice Foliard : Formation de notre personnel et rationalisation des coûts afin qu’il soit plus performant. Le reste ne dépend pas de nous.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Patrice Foliard : Pas encore mais nous sommes très vigilants : les encours clients sont surveillés. Nous n’avons pas ou peu de clients dans les secteurs en difficulté.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Patrice Foliard : Un dossier de prêt garanti est en cours et nous relançons systématiquement tous nos clients.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Patrice Foliard : Prise de conscience du télétravail et de son acceptation par tout le monde et donc évolutions liées (VPN, sécurité d’accès…)

Témoignage recueilli par courriel le 22 avril 2020