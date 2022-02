Face à la baisse drastique de son chiffre d’affaires – 24,5 milliards de dollars en 2018 et 17,7 milliards en 2021 – le géant mondial de l’intégration DXC Technology cherche à céder des actifs non stratégiques pour accélérer son redressement. Commentant les résultats du troisième trimestre, le PDG Mike Silvano a déclaré :

« Nous avons identifié des entreprises dont les revenus sont d’environ 500 millions de dollars et qui ne sont pas stratégiques et qui ne nous aideront pas à croître. La vente de ces activités améliorera la croissance organique de notre chiffre d’affaires et notre marge globale. Nous nous attendons à ce que la vente de ces entreprises se traduise par un produit supplémentaire de 500 millions de dollars au cours des 12 prochains mois. »

A 4 milliards de dollars, le chiffre d’affaires était encore en recul de 4,6% sur un an au troisième trimestre et sous les prévisions de 4,1 milliards des analystes. La société a néanmoins affiché un bénéfice par action de 0,92 dollar dépassant d’un cent leurs prévisions.

Comme ses concurrents comme Kyndryl, DXC mise sur de grands partenariats pour capitaliser sur les marchés en forte croissance et repartir de l’avant. Le mois dernier l’intégrateur a ainsi annoncé la création à l’échelle mondiale d’une unité d’affaires dédiée à ServiceNow. Elle aura en charge de développer la fourniture de services de conseil, d’intégration de systèmes et de services managés ServiceNow à partir de l’offre DXC Platform X.

Mike Silvano a également indiqué qu’il privilégierait la croissance interne aux acquisitions et que la meilleure utilisation de la trésorerie au cours des 12 prochains mois serait de la restituer aux actionnaires. Il avait du affronter la défiance de ces derniers l’année dernière lorsqu’ils avaient rejeté par un vote l’augmentation de salaire des dirigeants.