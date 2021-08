Confrontés à la baisse constante des revenus depuis 2018, les actionnaires de DXC Technology ont rejeté les propositions de la société concernant les rémunérations des dirigeants. C’est ce que nous apprend CRN qui a consulté un document financier remis à la SEC, le gendarme financier américain, par la société de services IT.

Celle-ci a déclaré en mai un chiffre d’affaires de 17,73 milliards de dollars pour l’exercice 2021, en baisse de 9,4 % par rapport aux 19,58 milliards de dollars de l’exercice 2020. Ce dernier était lui-même inférieur aux 20,75 milliards de dollars de l’exercice 2019 et aux 24,56 milliards de dollars de l’exercice 2018. De son côté, le bénéfice par action GAAP est passé de 6,04 dollars en 2018 à -0,59 dollar en 2021. Le BPA non-GAAP a quant à lui reculé de 7,94 dollars à 2,43 dollars sur la période. Pendant ce temps, la rémunération des dirigeants a en général grimpé.

Le président et CEO Michael Salvino a ainsi reçu en 2021 une rémunération totale de 21,73 millions de dollars (salaire, primes et attributions d’actions), en hausse de plus de 63 % comparé aux 13,32 millions de dollars touchés en 2020. La vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines Mary Finch a de son côté bénéficié au cours de l’exercice 2021 d’une rémunération totale de 5,58 millions de dollars, en hausse de 33 % par rapport aux 4,20 millions de dollars de l’exercice 2020. Le vice-président exécutif en charge des livraisons mondiales Vinod Bagal quant à lui a été rémunéré à hauteur de 4,53 millions de dollars au cours de l’exercice 2021, soit une hausse de 52% par rapport aux 2,98 millions de dollars dont il a bénéficié l’année précédente. Contactés par nos confrères, ces dirigeants n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter avant publication.

Précisons que le vote en question était consultatif et donc non-contraignant

Rappelons que DXC est né de la fusion en 2017 de la société de services en ingénierie informatique CSC et de l’activité de services aux entreprises d’Hewlett Packard Enterprise.