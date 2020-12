HPE veut démocratiser le HPC. Le constructeur californien lance en effet cloud HPE GreenLake pour HPC, un nouveau service cloud payant à l’usage. Celui-ci permettrait d’accélérer le déploiement des projets HPC jusqu’à 75% et de réduire les dépenses d’investissements de 40%, permettant ainsi à une nouvelle catégorie d’entreprise à accéder au calcul intensif.

« La croissance massive des données, associée à l’intelligence artificielle et à l’analyse de haute performance, entraîne un besoin accru de HPC dans les entreprises de toutes tailles, du Fortune 500 aux startups », indique dans un communiqué Peter Ungaro, vice-président senior et directeur général, HPC & Mission Critical Solutions chez HPE. « Nous transformons le marché en proposant des solutions HPC de pointe dans des services simplifiés et préconfigurés qui contrôlent les coûts et améliorent la gouvernance, l’évolutivité et l’agilité grâce à HPE GreenLake. Ces services cloud HPC permettent à toute entreprise d’accéder aux capacités HPC et IA les plus puissantes. »

Les entreprises peuvent déployer ces services, obtenus auprès des partenaires (ce qui ouvre de nouvelles portes à ces derniers), dans n’importe quel environnement de centre de données, que ce soit sur site dans leur propre entreprise ou dans une installation de colocation, et obtenir des services entièrement gérés en ne payant que ce qu’elles utilisent.

Elles peuvent choisir leur configuration et passer commande via un portail en libre-service et être servies dans un délai de 14 jours affirme HPE.

La firme de San Jose proposera initialement (au printemps prochain) un service HPC basé sur les systèmes Apollo, combiné à des technologies de stockage et de mise en réseau, spécialement conçues pour exécuter des charges de travail de modélisation et de simulation. Le service exploite également les principaux logiciels pour la gestion de la charge de travail HPC, assure la prise en charge des conteneurs et de l’orchestration spécifiques au HPC, ainsi que la gestion et la surveillance des clusters. HPE prévoit d’étendre le reste de son portefeuille HPC à des offres en tant que service dans un avenir qui n’est pas précisé.

Les clients auront à leur disposition une plateforme logicielle avancée permettant aux clients de gérer et d’optimiser leurs services HPC (HPE GreenLake Central), un tableau de bord pour exécuter et gérer les clusters grâce à une fonction pointer-cliquer (HPE Self-service), et contrôler les coûts et la consommation (HPE Consumption Analytics).