Devoteam, à travers sa filiale Devoteam G Cloud, devient le premier partenaire de Google Cloud à proposer ses services managés sur Google Cloud Platform en France. L’ESN propose désormais à ses clients un accompagnement complet dans leur transformation vers le cloud : expression des besoins métier, définition de la stratégie et de l’architecture, déploiement des solutions, automatisation et infogérance des plateformes. « Après avoir été nommé Google Cloud EMEA Services Partner of the year cet été, c’est une nouvelle reconnaissance de notre expertise par Google Cloud, qui nous permet de continuer à innover au service de nos clients. De surcroît, avec cette nouvelle offre MSP, Devoteam est désormais en mesure d’offrir à ses clients une proposition de valeur complète », commente dans un communiqué Frédéric Rouaud, directeur général de Devoteam G Cloud. Ce statut de Managed Services Provider vient confirmer la relation historique entre les deux acteurs et la volonté de Devoteam de développer les compétences et expérience autour des technologies Google Cloud.

En France, Devoteam a commencé à collaborer avec Google Cloud en déployant les solutions G Suite et en développant au fil des années une offre complète d’accompagnement allant de la formation, à la gestion du changement en passant par des ateliers de transformation.

Les technologies Google Cloud évoluant, c’est naturellement que Devoteam se positionne sur la solution Google Cloud Platform. Son statut de premier partenaire Managed Services Provider s’ajoute à celui d’Authorized Training Partner pour Google Cloud.