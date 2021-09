Devoteam annonce l’acquisition de Cloudeon, un spécialiste de services managés et de services automatisés pour le cloud, implanté au Danemark et en Lituanie . Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Avec cette acquisition Devoteam renforce son équipe M Cloud dédiée à Microsoft, qui compte 800 experts. Créée en 2016, Cloudeon emploie 100 collaborateurs. L’entreprise est certifiée Microsoft Azure Expert MSP et Microsoft Gold Partner depuis 2018. Elle dispose également de partenariats avec Google et AWS. Devoteam vient pour sa part d’être couronnée partenaire Microsoft de l’année et aligne douze compétences gold et quatre avancées.

« La vente à Devoteam permettra à Cloudeon de mettre ses solutions et services du Cloud à disposition des clients de Devoteam dans toute la région EMEA. De plus, nous développerons et lancerons ensemble de nouveaux services innovants qui seront la référence sur le marché des services du Cloud public managé », commente dans le communiqué Soren Dandanell,le PDG de Cloudeon.

« Cloudeon s’inscrit totalement dans notre démarche d’innovation continue qui offre à nos clients de nouveaux produits toujours opérationnels, efficaces et sécurisés”, complète Sébastien Chevrel, le Directeur Général de Devoteam.