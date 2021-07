Microsoft vient de décerner à Devoteam son prix du partenaire de l’année pour la France. « À travers ce prix, Microsoft a voulu saluer la croissance extraordinaire qu’a enregistrée Devoteam cette année, notamment sur Azure », se félicite Guillaume Rochette, directeur de Devoteam M Cloud France (photo).

Une récompense qui tient de l’exploit pour Devoteam, qui n’a véritablement entamé son partenariat stratégique avec Microsoft qu’il y a deux ans, en décidant de regrouper l’ensemble de ses ressources et de ses offres autour des technologies Microsoft au sein d’une practice unique dotée d’une structure managériale autonome. C’est ainsi qu’est née début 2020 la marque étendard M Cloud, avec plus de 300 consultants dédiés aux technologies Microsoft. À l’époque, Devoteam M Cloud se donnait trois ans pour être élu partenaire de l’année et pour entrer dans le top trois des pure players Microsoft.

Objectif atteint plus rapidement que prévu, donc. M Cloud se présente désormais comme le partenaire Microsoft leader sur Azure mais également comme le partenaire le plus certifié avec le volant de compétences le plus complet. En deux ans, M Cloud est ainsi passé de quatre à douze compétences gold et de zéro à quatre spécialisations avancées (Kubernetes sur Azure, migration de Windows et SQL Server et modernisation d’applications web et, cette semaine : protection contre les menaces).

Quant à ses quelque 360 collaborateurs, ils détiennent désormais plus de 500 certifications Microsoft, soit le double d’il y a deux ans, et une quarantaine d’entre eux ont validé les plus hauts niveaux de certification. La base clients de Devoteam France et ses soixante-dix commerciaux, qui ont chacun un quota d’affaires Microsoft à produire, ont fait le reste. Guillaume Rochette pense que M Cloud tangentera ainsi les 46 à 48 M€ de prises de commandes cette année.

Une réussite qui commence à essaimer à l’international : plus de dix filiales du groupe ont engagé des expériences similaires. Mais la France joue le rôle d’incubateur et continue de porter encore plus de 50% des revenus groupe sur les technologies Microsoft.

Le prochain défi pour Devoteam M Cloud va être de se structurer pour croître en régions, notamment à Nantes et à Lyon, qui auront la priorité en termes d’investissements, et de gagner en maturité sur les clients de grande taille, notamment dans le secteur public, détaille Guillaume Rochette.