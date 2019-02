Selon IDC, les revenus du marché européen de l’Internet des objets vont grimper de 19,8% par rapport à l’année précédente pour atteindre 171 milliards de dollars en 2019. Les dépenses totales consacrées aux solutions IoT en Europe maintiendront un taux de croissance annuel à deux chiffres tout au long de la période 2017-2022 et dépasser les 241 milliards de dollars en 2022 croit savoir le cabinet d’analyse.

Grâce principalement aux achats de modules et de capteurs, le matériel devrait représenter en 2019 le principal poste de dépense (66 milliards de dollars), devant les services (60 milliards de dollars) et les logiciels (35 milliards de dollars). Ces derniers enregistreraient toutefois la croissance la plus forte d’ici 2022 avec un TCAC de 18,9%.

L’Allemagne serait le champion européen du marché en 2019, avec des dépenses dépassant les 35 milliards de dollars. L’adoption de la technologie IoT dans d’autres pays européens devrait elle aussi monter en flèche, la France et le Royaume-Uni y consacrant chacun plus de 25 milliards de dollars, suivis de l’Italie avec 19 milliards de dollars. Les pays d’Europe centrale et orientale ne devraient quant à eux peser que 7% du total des revenus de l’IoT en Europe cette année.

« Nous sommes toujours en train de montrer à quel point les solutions IoT peuvent être puissantes lorsqu’elles sont combinées au nombre de terminaux, à une connectivité de classe mondiale et à une technologie avancée », explique dans un communiqué Milan Kalal, responsable de programme chez IDC. « Cela dit, les entreprises de tous les secteurs constatent progressivement que pour générer des résultats commerciaux avec l’IoT, cela ne requière pas uniquement de nouvelles technologies et une expertise dans des domaines tels que l’infrastructure périphérique, les réseaux filaires et sans fil, la sécurité et les architectures de la périphérie au cloud, mais aussi des cas d’utilisation viables qui offrent des résultats à court terme et contribuent à l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour l’innovation IoT. »

Les industries qui devraient dépenser le plus en solutions IoT en 2019 sont la fabrication discrète (20 milliards de dollars), les services publics (19 milliards de dollars), la vente au détail (16 milliards de dollars) et les transports (15 milliards de dollars). Les dépenses IoT dans la fabrication discrète devraient se concentrer sur les solutions prenant en charge les opérations de fabrication et la gestion des actifs de production. Du côté des services publics, les dépenses liées à l’Internet des objets seraient dominées par les réseaux intelligents pour l’électricité, le gaz et l’eau. La vente au détail devrait quant à elle consacrer principalement ses investissements aux opérations omnicanal. Enfin, dans le secteur des transports, les deux tiers des dépenses IoT seraient affectées aux solutions logistiques et de surveillance du fret.

Les industries qui connaîtront les taux de croissance annuels les plus rapides d’ici 2022 sont la vente au détail (18,5%), les soins de santé (17,9%) et les administrations nationales / locales (17,1%) estime IDC.

Cela dit, avec des dépenses estimées à 32 milliards de dollars, le principal moteur de l’internet des objets devrait être en 2019 le consommateur (maison intelligente, bien-être, véhicules connectés). C’est également le secteur grand public qui devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 20,0% sur cinq ans.