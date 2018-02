Les dépenses mondiales en matière de technologies dédiées à la Ville Intelligente devraient atteindre cette année 80 milliards de dollars selon IDC. En forte croissance depuis 2016, elles devraient même atteindre 135 milliards de dollars d’ici 2021.

« La Ville Intelligente a évolué récemment passant d’une multitude de projets phare discrets à une opportunité de marché considérable qui va entraîner des investissements technologiques significatifs en 2018 et au-delà », indique dans un communiqué Serena Del Rold, programme manager du groupe Customer Insights & Analysis chez IDC. « IDC estime que les priorités stratégiques que nous avons identifiées vont entraîner une transformation numérique au travers des villes de toutes tailles, cependant nos recherches démontrent qu’il existe des différences significatives entre les régions concernant les objectifs de leurs investissements. »

Les villes Intelligentes développent leur transformation numérique dans un écosystème urbain afin d’atteindre des objectifs environnementaux, financiers et sociaux. Selon le cabinet, on peut parler de Ville Intelligente lorsque différentes initiatives intelligentes sont coordonnées afin de lever des investissements technologiques au travers de toute la ville, utiliser des plateformes communes pour baisser les temps de services et les coûts de maintenance, partager des données au travers des différents systèmes et lier les investissements informatiques à cette mission. Les programmes de Ville Intelligente sont activés au travers de la troisième plateforme et de nouvelles technologies émergentes dans l’écosystème urbain afin de fournir des solutions innovantes dans des zones très spécifiques.

Les priorités stratégiques relevées par IDC qui entraîneront le plus de dépenses en 2018 sont le transport intelligent, la sécurité publique axée sur les données ainsi que les énergies et infrastructures résilientes. Le trafic intelligent et la surveillance visuelle fixe sont les postes qui entraîneront le plus de dépenses au niveau mondial, suivie de l’éclairage extérieur intelligent et la surveillance de l’environnement. Selon le cabinet, les priorités en matière d’investissements seront le trafic intelligent aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, la surveillance visuelle fixe en Chine et dans une moindre mesure aux Etats-Unis. Enfin la surveillance de l’environnement sera un domaine particulièrement important au Japon.

Les pays les plus dépensiers en matière de Ville Intelligente seront les Etats-Unis avec 22 milliards de dollars, suivis de la Chine avec 21 milliards de dollars. Ces deux pays connaîtront par ailleurs des taux de croissance moyenne de respectivement 19,0% et 19,3%. Les plus fortes croissances seront toutefois enregistrées en Amérique Latine (28,7% de CAGR) et au Canada (22,5% de CAGR).