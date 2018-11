Dell Technologies a relevé jeudi son offre de rachat des actions liées à sa participation dans VMware (actions reflets ou tracking stocks), laquelle est passée de 21,7 milliards de dollars à 23,9 milliards de dollars rapporte Reuters. Le constructeur, qui s’est heurté à une vive opposition des possesseurs d’actions reflets qui estimaient VMware sous-valorisé a finalement va emprunter 5 milliards de dollars supplémentaires auprès des banques pour financer son offre.

Cette révision fait suite à une négociation avec les actionnaires les plus importants, parmi lesquels Carl Icahn, qui a annoncé qu’il terminait son combat et les actions en justice contre Dell. Ce dernier estime toujours la proposition de Dell sous-évaluée mais explique qu’il a obtenu assez de soutien des autres actionnaires pour faire évoluer les choses dans le bon sens. « Nous pensons que nous avons considérablement amélioré la valeur pour tous les possesseurs d’actions reflets, parmi lesquels mon actionnaire préféré, Icahn Enterprises LP », indique l’actionnaire activiste dans un communiqué.

Jusqu’à présent, Dell offrait 109 dollars en espèces pour chaque action reflet, à concurrence de 9 milliards de dollars, le reste étant payable par l’attribution de 1,3665 action ordinaire de classe C de Dell pour chaque action reflet. Ces actions de catégorie C seront négociées sur le marché une fois la fin de l’opération.

Le constructeur texan offre à présent 120 dollars en espèces pour chaque action de suivi, à concurrence de 14 milliards de dollars, l’attribution du solde se faisant selon un ratio compris entre 1,5043 et 1,8130 action ordinaire de classe C de Dell pour chaque action reflet.

Le taux d’échange exact dépendra de la façon dont les actions reflets se négocieront entre le 3 et le 19 décembre, a expliqué le constructeur. Plus leur cours sera faible, plus le nombre d’actions Dell de classe C offertes aux investisseurs sera élevé. Avec ce mécanisme, la valeur finale de chaque tracking stock s’établira entre 120 et 130 dollars par action, garantit Dell. Les actionnaires pourront par ailleurs désigner un administrateur indépendant.

Dell a déclaré avoir obtenu l’accord d’investisseurs représentant 17% des tracking stocks en circulation, parmi lesquels Dodge & Cox, Elliott Management, Canyon Partners et Mason Capital Management.