La bataille entre Carl Icahn et Michael Dell monte d’un cran. Le milliardaire a publié une lettre ouverte à l’attention des autres actionnaires de tracking stocks, des actions reflétant l’évolution du titre VMware (cotées en bourse sous le code DVMT), rapporte CRN. « Je suis fermement convaincu que Dell et Silver Lake tentent de capturer 11 milliards de dollars de valeur qui nous appartiennent, à nous, possesseurs de DVMT. C’est pourquoi, j’ai l’intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter la fusion proposée », explique l’investisseur. « Il vaut mieux avoir la paix que la guerre, mais rassurez-vous, je continue de mener une bonne bataille pour les bonnes raisons et, dans la situation actuelle, je ne vois pas la paix arriver rapidement ! »

Il demande aux actionnaires de voter contre l’accord et indique qu’il évalue des transactions alternatives en s’appuyant sur des sources de financement afin de permettre aux investisseurs de liquider leurs actions actuelles à meilleur prix. Selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Carl Icahn détient plus de 16,5 millions d’actions DVMT, soit 8,25% du total.

Rappelons que Dell cherche à redevenir public grâce à un échange d’actions d’une valeur de 21,7 milliards de dollars avec VMware en rachetant les actions DVMT avant d’inscrire ses propres titres à la bourse de New York. Selon les conditions proposées, les possesseurs de DVMT échangeraient ces dernières contre 1,3665 actions ordinaires C de Dell Technologies, ou contre 109 dollars par action à condition que le total des transactions ne dépasse pas 9 milliards de dollars.

Plus tôt ce mois-ci, Michael Dell a confirmé la tenue d’une réunion avec des banques d’investissement afin d’étudier l’option d’un appel public à l’épargne traditionnel si les actionnaires refusaient une entrée en bourse via un échange d’actions avec VMware.

Carl Icahn, qui détient également une participation directe dans VMware, a perçu cela comme une « tactique alarmiste » à l’égard des actionnaires. « Dell dit effectivement que si nous, les possesseurs de titres DVMT, n’approuvons pas le projet de fusion, ils invoqueront une disposition draconienne de leur charte et nous obligeront à convertir nos actions DVMT en actions Dell à la suite d’une introduction en bourse de Dell. Heureusement, à mon avis, leur menace d’une conversion forcée en IPO est peu probable si nous restons unis. »