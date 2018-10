C’est le 11 décembre prochain que l’on saura si la majorité des actionnaires approuve l’offre de Michael Dell et du fonds Silver Lake qui consiste à échanger les actions reflets de VMware (DVMT) contre 1,3665 actions ordinaires C de Dell Technologies, ou contre 109 dollars par action à condition que le total du montant à débourser en numéraire ne dépasse pas 9 milliards de dollars. Cette opération d’une valeur de 21,7 milliards de dollars permettrait à Dell de revenir de fait en bourse sans passer par une introduction classique. Ce jour-là se tiendra en effet une assemblée générale des actionnaires au siège du constructeur à Round Rock au Texas nous apprend CRN qui a consulté un dossier déposé à la SEC. Michael Dell indique dans une lettre aux actionnaires incluse dans le dossier qu’il espérait les voir à l’assemblée générale et qu’il était impatient de mener à bien la transaction.

Si la réponse des investisseurs est positive, Michael Dell détiendrait entre 47% et 54% de Dell, tandis que Silver Lake en posséderait entre 16% et 18%. Les investisseurs détendeurs d’actions reflets DVMT contrôleraient entre 21% et 31% du capital du constructeur.

Cette transaction n’est cependant pas du goût de tous les possesseurs d’action DVMT, notamment de Carl Icahn qui détient 8,3% de ces titres. « Je suis fermement convaincu que Dell et Silver Lake tentent de capturer 11 milliards de dollars de valeur qui nous appartiennent, à nous, possesseurs de DVMT. C’est pourquoi, j’ai l’intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter la fusion proposée », a expliqué l’investisseur dans une lettre ouverte. « Il vaut mieux avoir la paix que la guerre, mais rassurez-vous, je continue de mener une bonne bataille pour les bonnes raisons et, dans la situation actuelle, je ne vois pas la paix arriver rapidement ! »

« Dell Technologies continue de croire que l’offre proposée, qui représente une prime de 29% par rapport au prix de l’action DVMT immédiatement avant l’annonce de la transaction est dans l’intérêt des actionnaires de DVMT. Cette transaction leur offre l’occasion de détenir un intérêt économique direct dans Dell Technologies », a répondu Michael Dell. Si ce dernier échoue à avoir l’approbation des actionnaires le 11 décembre, le CEO de la société a déjà fait savoir qu’il avait rencontré des banques d’investissement pour explorer l’option d’une entrée en bourse traditionnelle de Dell Technologies.

Si elle ne satisfait pas tous les investisseurs, la transaction proposée est en revanche approuvée par les partenaires estime CRN. Dan Serpico, CEO de FusionStorm, un intégrateur Californien récemment acquis par Computacenter a ainsi déclaré à nos confrères qu’elle permettrait une collaboration plus étroite entre VMware et Dell. « Je ne connais aucun autre OEM ayant un portefeuille aussi étendu que Dell, allant des clients aux serveurs, en passant par le stockage, la sécurité et les initiatives multi-cloud de VMware. Toutes les socles sont couvertes par Dell », a ajouté Dan Serpico.