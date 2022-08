Dell n’échappe pas au ralentissement du marché du PC mais a présenté des résultats encore solides pour son second trimestre fiscal clos le 29 juillet. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires record de 26,4 Mds $, en progression annualisée de 9%, qui fait suite à une hausse de 17% au premier trimestre. Les ventes de ses deux divisions continuent de progresser, avec une hausse de 9% pour le Client Solutions Group (PC) à 15,5 Mds $ et de 12% pour l’Infrastructure Solutions Group (serveurs, réseau, stockage) à 9,5 milliards de dollars. Le résultat net s’établit à 506 millions de dollars contre 880 millions de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 43%.

Sur le segment des PC, la faiblesse vient des ventes aux particuliers qui reculent sur un an de 9% à 3,3 milliards de dollars. Mais le gros des ventes vient des livraisons aux entreprises à plus forte valeur qui elles progressent de 15% à 12,1 milliards de dollars.

« Nous avons constaté une baisse de la demande de PC tout au long du trimestre, la hausse du prix de vente moyen ayant partiellement compensé une baisse unitaire », a commenté Jeffrey Clarke, vice-président et co-chef de l’exploitation.

Sur la partie infrastructure, qui aligne un sixième trimestre consécutif de croissance, le segment serveurs et réseau a tiré la demande avec une hausse de 16% à 5,2 milliards de dollars. Le stockage progresse plus modestement de 6% à 4,3 milliards de dollars. Pour la première fois, l’offre d’infrastructure « as a service » Apex a franchi la barre du milliard de dollars de revenus récurrents, avec une hausse annualisée des commandes de 78%.

Dell affirme avoir gagné des parts de marché sur le PC et s’attend aussi à une progression sur la partie serveurs et stockage, dans la prochaine publication d’IDC à paraître en septembre. Avec le ralentissement, il assure que l’arriéré de commandes de PC, comme les délais de livraison sont revenus à des niveaux normaux. En revanche le constructeur est rattrapé par les difficultés d’approvisionnement de composants tels que les blocs d’alimentation, ce qui veut dire que les arriérés d’ISG, en particulier sur les serveurs, augmentent.

Dans ce nouveau contexte, Dell a déclaré « être très réfléchi » quant à d’éventuelles hausses de prix, en particulier pour le grand public où elles pourraient conduire à geler les ventes. Le constructeur préfère prendre des mesures internes, notamment au niveau de la limitation des embauches pour contenir ses coûts.

Néanmoins la faiblesse croissante du marché ressort dans ses prévisions. Dell s’attend pour le troisième trimestre à un chiffre d’affaires compris entre 23,8 et 25 milliards de dollars, en baisse d’une année sur l’autre de 8%.