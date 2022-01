Dell a dévoilé mercredi un nouveau pan de son offre « as a service » Apex. Alors que les entreprises adoptent majoritairement le multi-cloud comme environnement de déploiement, Dell introduit des fonctionnalités qui visent à leur offrir une expérience simplifiée et cohérente, où que se trouvent les applications et les données.

« La réalité multi-cloud d’aujourd’hui est complexe car les données sont de plus en plus distribuées dans les centres de données sur site et en colocation, divers clouds publics et les environnements périphériques », a rappelé dans un communiqué Jeff Boudreau, président Infrastructure Solutions Group chez Dell.

Pour simplifier l’accès aux données, Dell lance son offre Apex Multi-Cloud Data Services. Elle fournit des services de stockage en mode bloc, fichier, objet et de protection des données avec un accès direct aux principaux fournisseurs de cloud public (AWS, Azure, Google et Oracle Cloud). Les entreprises peuvent ainsi tirer parti de n’importe quel service cloud sans avoir à déplacer leurs données. Un moyen selon Dell d’éviter le verrouillage des fournisseurs de cloud public, des frais de sortie élevés et les risques de migration des données dans le cloud. L’administration est simplifiée puisque entièrement gérée depuis la console Apex, qui permet d’ajouter ou supprimer de nouvelles connexions et d’ajuster la bande passante pour disposer d’une connexion cloud à haut débit et à faible latence aux principaux hyperscalers.

Dell complète l’offre avec Apex Backup Services, une solution de sauvegarde qui vise à palier la difficulté qu’il y a à protéger les données quand elles se développent sur plusieurs clouds. Cette solution SaaS fournit une protection de bout en bout pour les applications SaaS (telles que Microsoft 365, Salesforce ou Google Workspace), les points de terminaison et les charges de travail hybrides. Les sauvegardes dans le cloud sont sécurisées, notamment grâce à un système d’alertes sur les activités malveillantes et une protection intégrée contre les ransomwares. Elles sont organisées pour assurer une récupération accélérée en cas de cyberattaque. Selon Dell, l’offre SaaS peut être configurée en quelques minutes et est évolutive pour protéger les charges de travail croissantes selon les besoins.

Dell a par ailleurs annoncé l’extension de son portefeuille de services de stockage dans Apex avec le projet Alpine. Cette initiative vise à abstraire sa suite logicielle de stockage bloc et fichier du hardware pour laquelle elle a été conçue. Ceci afin de la rendre exploitable dans les principaux clouds publics. Le logiciel pourra être fourni sous forme de logiciel cloud ou de service cloud géré. L’objectif est là encore d’apporter une expérience de stockage cohérente et de faciliter le partage de données entre plusieurs clouds.

Pour finir, Dell introduit diverses solutions DevOps dans son portefeuille APEX. Plusieurs plates-formes compatibles DevOps sont en cours de développement avec des partenaires tels qu’AWS, Microsoft, Google, IBM/Red Hat et VMware. La plate-forme d’orchestration de conteneurs Kubernetes va être mieux prise en charge, tant Amazon EKS Anywhere sur les plates-formes Dell PowerFlex et PowerStore que SUSE Rancher sur les plates-formes Dell VxRail.