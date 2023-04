Le spécialiste français des datacenters Data4 voit grand dans ses projets d’expansion en France et en Europe. Après avoir racheté à Colony Capital le site de l’ancien siège de Nokia à Nozay (Essonne), le groupe annonce un investissement massif d’un milliard d’euros d’ici 2030 pour revitaliser ce site de 22 hectares et y créer un nouveau campus de datacenters.

« Cette acquisition participe de notre ambition d’atteindre rapidement une capacité d’1 GW et d‘être l’acteur de référence paneuropéen de la filière data centers », commente dans un communiqué Olivier Micheli, Président de Data4.

Data4 est déjà présent en Essonne. A sa création en 2006, le groupe a repris et transformé l’ancien site industriel d’Alcatel à Marcoussis. Data4 Paris-Saclay compte aujourd’hui 17 datacenters répartis sur les 2 parcs PAR1 et PAR2. Le nouveau site accueillera donc PAR3 et portera à 375 MW la puissance totale des 3 sites, avec en prévision jusqu’à 8 datacenters supplémentaires.

« Nos trois campus seront situés dans un rayon de 5 km, permettant ainsi à nos clients d’étendre leurs capacités d’hébergement très facilement, d’améliorer leur résilience grâce à la redondance de leurs architectures et équipements », précise Alexandre Delaval, directeur France de Data4.

Le groupe promet un campus exemplaire en matière de développement durable. Il s’est engagé à soutenir le développement d’un écoquartier qui visera l’autonomie énergétique grâce à la réutilisation de la chaleur fatale produite par les datacenters. Toutes les normes et certifications du groupe (notamment ISO 50001 sur l’énergie) seront étendues au site, qui sera dans son intégralité labellisé Breeam. Ce label international distingue les projets d’architecture les plus respectueux de l’environnement.

Ce nouveau campus n’est pas le seul grand projet de Data4. Déjà présent dans 5 pays (France, Italie, Espagne, Luxembourg, Pologne), le groupe a annoncé en février un investissement d’un milliard d’euros pour un campus en Allemagne, sur une ancienne base militaire américaine près de Francfort. Data4 opère au total 28 datacenters et envisage d’en construire 21 supplémentaires.

Illustration : maquette du futur campus. Crédit : IF Architectes/Data4