Le revendeur bordelais a consacré une partie de son année 2017 à reconfigurer et à rénover son réseau de points de ventes. Certains ont fermé, d’autres ont ouverts, d’autres encore ont changé d’emplacement et la plupart ont bénéficié d’un réaménagement intérieur.

Deux nouveaux magasins ont ainsi ouvert, l’un à Poitiers (86) dans la zone Auchan Sud en septembre, et l’autre fin novembre à Sainte Geneviève-des-Bois (91), dans la zone de la Croix Blanche. Le premier emploie deux personnes et jouit d’une surface de 230 m2 tandis que le second est installé sur un espace de 130 m2 mais compte trois vendeurs qui se relaient sept jours sur sept. En parallèle, Cybertek a fermé son magasin de Limoges (87), qui avait « perdu en rythme », selon son directeur associé Xavier Sourroubille et ne parvenait pas à trouver un second souffle, et celui du 11e arrondissement de Marseille, où l’enseigne a préféré recentrer ses investissements sur son point de vente de Plan de Campagne. En l’occurrence, ce dernier a bénéficié d’un repositionnement sur un meilleur emplacement, tout comme son site de Toulouse Nord à Fenouillet.

En parallèle, Cybertek a réalisé un gros travail de rénovation et de relookage des boutiques existantes. Les sols, les peintures et l’éclairage ont été refaits, certains meubles, notamment les comptoirs, ont été remplacés, la présentation a été revue de façon à mettre en avant plus de produits (notamment la connectique et les accessoires) et à proposer des produits en accès libre, les publicités des marques ont été retirées au profit d’une signalétique et d’un système d’affichage dynamique qui mettent mieux en avant les services de l’enseigne. Cerise sur le gâteau, les enseignes extérieures ont été refaite pour faire disparaître toute référence à la micro-informatique au profit de la signature « informatique & high-tech »

Enfin, Cybertek a fait évoluer son site Internet, en ouvrant notamment un mini-site dédié pour chacun de ses 19 magasins et en ajoutant une fonction de géolocalisation qui renvoie automatiquement les visiteurs vers le magasin le plus proche et permet de s’informer sur les promotions et les événements locaux.

Pour l’exercice écoulé, Cybertek a réalisé un chiffre d’affaires stable de 41 M€ avec un effectif de 75 personnes. Les boutiques ont bénéficié de l’amplification de lengouement pour le gaming et les configurations sur-mesure haut de gamme. En parallèle de son activité de vente de détail, Cybertek poursuit son activité de vente en gros sous la marque Picata et celle de fournisseur via sa marque Dust. Deux activités complémentaires qui lui permettent de maintenir ses volumes d’achats auprès des fournisseurs et de préserver son indépendance financière. Cybertek est l’un des derniers acteurs français dont l’activité principale continue de reposer sur l’assemblage de PC. La société dispose de son propre banc d’assemblage, d’une capacité de 50.000 pièces par an.

