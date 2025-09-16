Seclab, spécialiste de l’isolation physique des flux entre réseaux IT et OT, rachète Seckiot, start-up parisienne d’édition de logiciels de supervision OT et cartographie ICS, qui appartenait à Bouygues Telecom Flowers.

Pour mémoire, l’éditeur montpelliérain Seclab a lui-même été racheté en janvier 2024 par l’ancien président du Campus Cyber, Michel Van Den Berghe (cf. photo).

Avec cette acquisition, Seclab pourra dorénavant intégrer les solutions Explore et Citadelle de Seckiot afin d’effectuer des inventaires complets de réseaux. L’intégration doit lui permettre de renforcer son offre souveraine de sécurisation des systèmes industriels pour répondre aux exigences de cybersécurité des infrastructures critiques, telles que la directive NIS2.

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué dans le communiqué mais les deux entités ont annoncé qu’elles participeraient à la 3ème édition de l’événement Récif qui débute le 17 septembre à Evian. Récif est un événement exclusif dédié aux professionnel·le·s de la cybersécurité des systèmes industriels.