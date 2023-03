A l’occasion du salon IT Partners, l’organisme gouvernemental français Cybermalveillance.gouv.fr dévoile un référentiel de compétences cyber pour les prestataires de services informatiques (RCCP). Développé en collaboration avec le groupe Afnor, le campus régional de cybersécurité et de confiance numérique Nouvelle Aquitaine (C3NA) et le centre de formation de l’Anssi (CFSSI), il tient en 15 pages et est téléchargeable en libre accès afin d’accompagner les partenaires en cybersécurité.

« Les organismes de formation auxquels il est prioritairement destiné vont pouvoir s’emparer de ce référentiel et s’appuyer sur un socle de compétences commun pour construire des modules ou des parcours d’apprentissage correspondant aux besoins des prestataires informatiques. Ces prestataires pourront alors se spécialiser en cybersécurité et apporter un niveau de réponse adapté à une clientèle de TPE-PME, de petites et moyennes collectivités et d’associations sur l’ensemble du territoire », déclare Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr, dans un communiqué.

« Basé sur le cadre méthodologique du NIST (National Institute of Standards and Technology), ce référentiel constitue un état de l’art en matière de cybersécurité pour les prestataires s’adressant aux TPE-PME », détaille le communiqué. « Il intègre une cinquantaine de domaines de compétences telles que la téléphonie, l’architecture réseaux, la remédiation ou encore la gestion de la crise ».

« Il manque actuellement 15.000 experts de la cybersécurité en France et les adhérents de Numeum, qui représentent 2.300 ESN, sont de plus en plus sollicités par leurs clients sur ces enjeux clés », poursuit Nolwenn Le Ster, la présidente de la commission cybersécurité de Numeum.

« Il y a 3.000 prestataires généralistes en IT en France et, compte tenu des enjeux, nous sommes encore loin d’avoir atteint un niveau d’expertise cyber permettant de satisfaire les besoins des entreprises », constate, pour sa part, Olivier Marty, vice-président de la fédération Eben en charge de l’IT et des Télécoms.