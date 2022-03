Cybermalveillance.gouv publiait ce jour son rapport d’activité 2021. L’opportunité de faire le point sur les initiatives marquantes de ce dispositif d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance et sur les menaces pesant sur les entreprises et collectivités françaises.

On apprend ainsi que la fréquentation de la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr a doublé par rapport à 2020 (+101 %) pour atteindre près de 2,5 millions de visiteurs sur l’année.

L’essentiel des consultations (1,9 million) s’oriente sur ses articles sur les menaces. Mais la plateforme a également enregistré 173.000 recherches d’aide en ligne (+65%). 90% de ces demandes d’assistance émanent de particuliers, 8% d’entreprises et 2% de collectivités. Ainsi plus de 10.300 entreprises (et associations) et 2100 collectivités ont été assistées en ligne en 2021. Un volume globalement stable par rapport à 2020. Dans le cadre de ces demandes d’assistance, plus de 420 conseils personnalisés ont été prodigués en fonction des situations constatées.

Parmi les 47 formes de cybermalveillance traitées par l’outil d’assistance en ligne en 2021, les rançongiciels tiennent la première place des menaces pour les entreprises et les collectivités, avec 1945 demandes d’assistance répertoriées (1633 pour les entreprises et 312 pour les collectivités) en hausse de plus de 95 % sur un an. Les rançongiciels sont suivis par les piratages de compte en ligne qui progressent de 61%. L’hameçonnage remonte de 7e à la 3e place dans le classement avec une progression de 86%.

La plateforme compte désormais 1.235 professionnels référencés. Cybermalveillance.gouv indique ainsi que 90% des demandes d’assistance de la part des entreprises et collectivités reçoivent une réponse d’un prestataire référencé en moins d’une heure. Avec le lancement du label ExpertCyber en février 2021, la plateforme s’est également dotée d’un service de mise en relation des professionnels avec des prestataires labellisés pour les accompagner dans la sécurisation de leur système d’information. Cybermalveillance.gouv indique que 63% des demandes de sécurisation reçoivent une réponse en moins de 3h. Partie de 50 entreprises labellisées ExpertCyber en février 2021, la plateforme référençait 161 labellisés fin 2021 et elle se rapproche actuellement des 200 labellisés. Au cours de l’année écoulée, quelques centaines de demandes de sécurisation ont transité via la plateforme en leur direction (300 recensées en octobre).

Parmi les autres initiatives majeures lancées par Cybermalveillance.gouv en 2021, on peut également citer le lancement en novembre d’une campagne de sensibilisation à destination des professionnels visant à faire connaître le label ExpertCyber au plus grand nombre. Baptisée « Face aux risques cyber, faites confiance à un véritable expert », cette campagne a été déclinée sous forme de films et d’infographies diffusés principalement sur les médias sociaux.