La société Cybereason, spécialisée en détection et réponse aux menaces (EDR), et le fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP) Trustwave ont l’intention de fusionner pour devenir un leader mondial du MDR proposant des solutions de cybersécurité comprenant des produits MDR, EDR, de sécurité offensive, DFIR et de renseignement. L’investisseur majoritaire est SoftBank.

Bien qu’elle ait levé environ 850 millions de dollars dans l’espoir de s’introduire en bourse il y a quelques années, Cybereason a connu des difficultés sur le marché de la sécurité des points finaux et a annoncé des licenciements en 2022. L’entreprise a eu du mal à s’imposer face à des concurrents tels que CrowdStrike et SentinelOne, en dépit d’un partenariat avec Google en 2021.

« Avec sa forte présence au Japon, Cybereason est particulièrement enthousiaste à l’idée d’offrir nos solutions combinées EDR et MDR sur ce marché, où nous avons déjà rencontré un franc succès », déclare Eric Gan, le PDG de Cybereason, dans un communiqué.

Les deux sociétés affirment que la fusion permettra à Trustwave de renforcer sa présence dans le secteur public et sur les marchés américain, du Royaume-Uni, de l’Australie et du Moyen-Orient, tandis que Cybereason pourrait consolider sa position au Japon et s’implanter davantage en Europe continentale.

La transaction pourrait être finalisée début 2025, sous réserve des autorisations d’usage.