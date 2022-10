Cybereason, la société israélo-américaine de cybersécurité dont le siège se trouve à Boston, a engagé JPMorgan Chase pour tenter de trouver un repreneur.

Selon The Information, cette recherche est liée au ralentissement de sa croissance et à l’échec de son entrée en bourse il a moins d’un an. Le media américain spécialisé dans le secteur IT ajoute que le marché des acquisitions dans la sécurité informatique est en pleine effervescence. Il a été marqué cette année par l’achat de Mandiant et de Siemplify par Google, par celui de Hysolate par Perception Point ou encore par celui d’Infiot par Netskope.

Cybereason a attiré l’attention l’année dernière à l’occasion d’une levée de fonds de série F de 275 millions de dollars, notamment auprès de l’ancien secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin. Au total, depuis sa création en 2012, la société a levé 750 millions de dollars, y compris auprès de Google et de SoftBank, d’après PitchBook.

Pour rappel, en juin dernier, Cybereason licenciait 10% de son effectif. Le mois dernier, Infinigate obtenait la distribution exclusive de Cybereason en Europe et Channelnews s’est entretenu à ce propos avec le vice-président France de Cybereason en début de ce mois d’octobre.