Channelnews : Cybereason vient d’annoncer un accord de distribution paneuropéen avec Infinigate. Quelle valeur ajoutée voyez-vous dans cet accord pour Cybereason France ?

Joël Mollo : au départ, je n’en voyais pas et je n’étais pas favorable à cet accord, n’étant pas partisan d’accroître sensiblement le nombre de partenaires. Je privilégie la focalisation et l’engagement des partenaires à leur nombre. Mais l’intérêt de l’accord avec Infinigate, c’est que ce dernier va amener des ressources supplémentaires pour accompagner les partenaires sur l’avant-vente, le marketing, le développement commercial… Cinq embauches sont prévues, dont trois ont déjà été faites. C’est ce qui m’a convaincu.

Channelnews : En l’occurrence, comment cet accord paneuropéen va s’articuler en France ?

Joël Mollo : Notre équipe channel, qui est constituée de trois personnes, est très occupée. Infinigate va nous donner plus de bande passante, notamment sur le midmarket où nous sommes moins présents, mais aussi sur les grands cabinets de conseil, dont nous souhaitions nous rapprocher. Infinigate va également nous permettre d’accorder une attention particulière aux MSSP, qui sont de plus en plus nombreux parmi nos partenaires existants. De par les volumes conséquents qu’ils traitent, ces derniers ont besoin d’un accompagnement renforcé, notamment en avant-vente. Nous allons aussi probablement être amenés à rajouter quelques grands partenaires d’Infinigate en recherche d’une solution EDR.

Channelnews : Pourquoi souhaitez-vous vous rapprocher des grands cabinets de conseil ?

Joël Mollo : Pour être plus en amont de la réflexion des grands comptes sur la pertinence et l’impact d’un EDR sur leurs outils de sécurité existants. Un certain nombre de clients se posent la question de la pertinence de leurs outils de SIEM ou de SOAR et réfléchissent à en décommissionner une partie au profit d’une solution de type EDR comme la nôtre qui présente l’avantage d’être facturée au poste de travail et non au volume de données remontées.

Channelnews : quel est le rythme de croissance actuel de Cybereason France ? On se rappelle que dans les mois qui avaient suivi sa création fin 2018, le bureau français avait enregistré une très forte croissance de son activité, son effectif passant de deux à neuf personnes en l’espace 18 mois.

Joël Mollo : L’effectif a encore doublé en 2021. L’équipe française compte ainsi une trentaine de personnes. Le chiffre d’affaires a progressé dans les mêmes proportions. Le nombre de clients approche désormais les 200.

Channelnews : L’accord de distribution avec Infinigate n’a-t-il pas une part de responsabilité dans le plan de licenciement de 10% des effectifs qui a été annoncé en juin ?

Joël Mollo : Il n’y a aucun lien entre les deux. Les licenciements étaient déjà effectifs quand a été finalisé l’accord. Et si 10% des postes ont été supprimés, il faut nuancer en rappelant que l’effectif avait plus que doublé au cours de la dernière année. Du reste, aucun de ces licenciements n’a concerné la France.