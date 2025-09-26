Squad, spécialiste français de la cybersécurité, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle agence à Brest. Cette implantation, la douzième du groupe en France, doit s’accompagner du recrutement de quinze salariés d’ici fin 2025.

Présent dans 14 agences en France et à l’international (Suisse, Espagne, Canada), le groupe compte déjà plus de 1 000 experts et réalise un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros. L’entreprise est reconnue pour son expertise dans l’intégration de la cybersécurité au sein des infrastructures IT, OT et Cloud. Elle a prévu l’ouverture de 400 postes cette année.

Avec son antenne brestoise, Squad entend se rapprocher de deux de ses clients majeurs, Naval Group et Thales, déjà implantés dans la région. Le groupe entend aussi profiter de la dynamique locale autour des enjeux cyber et industriels, particulièrement liés au secteur de la défense.

« Cette implantation s’inscrit pleinement dans notre ambition de devenir l’acteur de cybersécurité préféré des grandes organisations d’ici 2027 », souligne Laurent Graciani, PDG de Squad.

Photo : (de gauche à droite) Laurent Graciani (PDG) Eric Guillerm (co-fondateur) et Marc Brua (DG). Crédit : Squad

