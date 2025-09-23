Squad, groupe cyber français de référence, poursuit son développement territorial avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Brest.

Avec plus de mille experts répartis dans 14 agences en France, Suisse, Espagne et au Canada, Squad s’engage à offrir le meilleur de la cybersécurité et du développement sécurisé à ses clients. Le groupe met son ADN technique et son expertise de pointe au service des grands comptes, en intégrant la cybersécurité au cœur des infrastructures IT, OT et Cloud. Squad réalise près de 125 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette ouverture d’agence s’inscrit dans la continuité de la mission du Groupe : protéger les systèmes critiques des grandes organisations grâce à une approche sur mesure, portée par l’excellence technique et l’agilité opérationnelle. L’ouverture de l’agence s’accompagne d’un plan de recrutement ambitieux de 15 collaborateurs d’ici fin 2025.

Cette 12e implantation en France traduit aussi la stratégie de proximité du Groupe, qui s’attache à accompagner ses clients au plus près de leurs enjeux – notamment dans les secteurs sensibles de la défense et des systèmes embarqués. L’implantation brestoise répond ainsi à un double objectif : soutenir deux de ses clients majeurs du secteur défense déjà implantés localement, et répondre à la dynamique régionale autour des enjeux cyber et industriels.

Laurent Graciani, CEO du Groupe Squad « L’ouverture de Squad Brest illustre notre capacité à croître avec agilité, sans jamais transiger sur notre modèle de proximité et d’excellence. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur Squad pour construire une relation de confiance dans la durée, où qu’ils se trouvent sur le territoire. Surtout, cette implantation s’inscrit pleinement dans notre ambition de devenir l’acteur de cybersécurité préféré des grandes organisations d’ici 2027. »

Les clients de Squad, à l’image de Naval Group et de Thales, pourront donc travailler en proximité avec des experts cyber pour sécuriser au mieux leurs systèmes critiques.

