Le cabinet d’analyse GigaOm a évalué les solutions de six fournisseurs de stockage de fichiers cloud distribué. Le télétravail a participé à l’essor rapide de ce segment de marché, obligeant les services informatiques à revoir la façon dont les utilisateurs accèdent, partagent et collaborent sur des fichiers, dans un environnement de travail de plus en plus hybride.

C’est le spécialiste du domaine Ctera qui sort le mieux classé de la confrontation. Dans le radar de GigaOm, il est distingué à la fois comme leader et comme acteur qui superforme par sa capacité d’exécution. Les deux concurrents Panzura et Nasuni le suivent de près et font leur entrée dans le cercle des leaders. Enfin, LucidLink et Hammerspace sont positionnés comme challengers et Peer Software comme nouvel entrant.

GigaOm distingue Ctera pour son « approche complète et équilibrée pour relever les défis du stockage de fichiers cloud distribué et de la collaboration ». Sa solution est particulièrement plébiscitée pour ses capacités de déploiement en périphérie, ses performances de transfert de fichiers et son haut niveau de sécurité.

« En se focalisant sur le fait d’offrir un accès simplifié et sécurisé au système de fichier global depuis la périphérie, Ctera démontre une approche hautement innovante et flexible et est bien placé pour conduire la transition des entreprises vers la nouvelle ère de travail », commente Enrico Signoretti, analyste chez GigaOm.

Ctera a vu son offre maintes fois primée cette année. HPE l’a notamment distinguée comme partenaire de l’année dans la catégorie « Edge-to-cloud Momemtum ». Le fournisseur peut aussi se prévaloir de solides références puisque ses solutions ont été adoptées dans plusieurs départements du gouvernement américain (Justice, Défense, Marine) et par de grandes firmes comme WPP, Santander ou Carlyle Group.

GigaOm Radar for Distributed Cloud File Storage

Source : GigaOm (2021)