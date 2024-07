Le spécialiste des passerelles de stockage cloud Ctera annonce avoir levé 80 M$ en financement primaire et secondaire auprès du fonds PSG Equity. Cela s’ajoute à une première levée de 100 M$ en 2018, qui porte à 180 M$ les fonds collectés par la société israélienne depuis sa création en 2008. Dans le cadre de cette nouvelle transaction, Ronen Nir, directeur général du PSG, rejoint le conseil d’administration de Ctera aux côtés des actionnaires existants Benchmark, Bessemer Venture Partners et Red Dot Capital Partners.

Ctera fournit des systèmes de fichiers distribués pour le stockage de fichiers dans le cloud hybride. Sa plateforme est utilisée par de très grandes organisations, banques, agences gouvernementales, groupes des secteurs de la santé, des médias et de la publicité, dans des déploiements pouvant atteindre des dizaines de pétaoctets. GigaOm a distingué Ctera à trois reprises depuis 2021 comme le principal leader du stockage de fichiers cloud distribué.

« Nous pensons que Ctera établit la norme en matière de plateforme de données hybride moderne, avec une sécurité certifiée militaire et des performances inégalées. Le partenariat stratégique avec PSG nous permettra de poursuivre notre expansion tout en fournissant un service de qualité supérieure à nos clients et de mettre en œuvre notre vision des services de données d’IA », a commenté Liran Eshel, fondateur et président du conseil d’administration de Ctera dans un communiqué.

Les premiers services de données d’IA développés par Ctera servent à identifier les anomalies dans les opérations sur les fichiers pour prévenir les cyberattaques. Il s’agit plus largement désormais de connecter les plates-formes de données existantes aux systèmes d’IA, en assurant l’accès rapide et sécurisé aux données dont ils ont besoin.

La levée de fonds de Ctera intervient une semaine après l’annonce par Nasuni, une licorne rivale, d’un investissement majoritaire de Vista Equity valorisant l’entreprise 1,2 milliards de dollars. L’intérêt des fonds se comprend. Gartner prédit un bel avenir à ce segment des fichiers cloud hybrides, prévoyant que son taux d’adoption devrait tripler et passer de 20% en 2023 à 60% en 2027.

Photo : Oded Nagel, PDG, et Liran Eshel, président et co-fondateur de Ctera. Crédit : DR