Pendant le confinement, alors qu’écoles et commerces non essentiels étaient fermés et que l’activité des prestataires IT avait fortement reculé, nous avons demandé aux constructeurs et éditeurs IT comment ils s’adaptaient à cette situation exceptionnelle. Le témoignage de Michael Amselem, vice president des ventes Europe de l’éditeur de passerelles de stockage cloud Ctera.

Channelnews : Quels sont les produits/offres les plus affectés et à l’inverse ceux qui le sont le moins, voire qui bénéficient de la situation ?

Michael Amselem : Nous constatons une forte dynamique dans nos produits de services de fichiers finaux et VDI alors que les clients cherchent à améliorer la productivité du télétravail. Les organisations veulent aussi peu de changements dans les expériences de services de fichiers que les utilisateurs apprécient en bureau, et elles souhaitent également maintenir la sécurité et les performances de l’environnement de bureau. C’est la raison principale pour laquelle les clients et les partenaires trouvent que l’intégralité de la plateforme Ctera est la bonne. Sans aucun nouvel investissement dans l’infrastructure, les organisations peuvent activer le partage de fichiers, la collaboration et la protection des données via notre client final, ou encore intégrer la plateforme Ctera dans leurs déploiements VDI. Les deux chemins permettent aux utilisateurs du télétravail d’avoir une expérience de bureau avec une synchronisation complète à travers le système de fichiers global.

Channelnews : Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des initiatives pour soutenir vos partenaires ? Lesquelles ?

Michael Amselem : Nous nous efforçons de mettre nos partenaires en position de succès. Nous lançons des campagnes avec un certain nombre de partenaires axés sur « Remotify Your IT » (virtualisez votre IT en la décentralisant), qui visent à informer les clients sur l’extension de leur infrastructure actuelle pour fournir des services de fichiers à distance aux utilisateurs finaux. Nous avons développé une boîte à outils de main-d’œuvre distante centrée sur les partenaires qui décrit les meilleures pratiques en matière d’activation de la main-d’œuvre distante et les principaux cas d’utilisation tels que le télétravail, la mise à l’échelle VDI, les succursales virtuelles, la sauvegarde des points de terminaison, etc.

Channelnews : Pensez-vous qu’il sera possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous que ce sera long ? Combien de temps faudra-t-il ?

Michael Amselem : Nous pensons que ce changement est bien plus qu’une tendance passagère et que le travail à distance restera en vigueur longtemps après la fin de la crise sanitaire. Les petits bureaux et les restrictions de voyage seront monnaie-courante, les employés seront divisés en silos et les organisations amélioreront leur préparation aux catastrophes et aux pandémies. Cela ne signifie pas que les niveaux d’activité ne peuvent pas revenir à ce qu’ils étaient autrefois. En fait, l’adoption de modèles de travail à distance offre d’énormes avantages en termes de continuité d’activité, de productivité et d’efficacité opérationnelle. Nous le constatons chez nos clients, nos partenaires et dans notre propre organisation. Mais la plupart des organisations, y compris celles des industries traditionnelles, devront apprendre rapidement comment permettre à leur main-d’œuvre distante du niveau actuel de passer d’environ 20% à plus de 90% et en très peu de temps. En tant que tel, nous concentrerons une grande partie de nos efforts sur l’assistance aux clients dans leurs efforts de travail à distance. Cela inclut des outils pour les utilisateurs à domicile, la mise à l’échelle des systèmes VDI et le déploiement rapide de succursales régionales pour les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder au siège social.

Témoignage recueilli par courriel le 30 avril 2020