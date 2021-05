C’Pro annonce l’acquisition de la société Servial, un intégrateur de logiciels de gestion pure player Sage basé à Lyon. Créée en 1988, la société compte douze collaborateurs et réalise 1,6 M€ de chiffre d’affaires annuel sur un portefeuille d’environ 200 clients.

Cette opération intervient quelques mois après les rachats du nantais Oléap et du marseillais Hesperia Informatique, autres pure players en logiciels de gestion. C’est sous la houlette d’Oléap, de taille plus conséquente avec sa cinquantaine de salariés et ses 5,2 M€ de chiffre d’affaires annuel, que le groupe C’Pro a choisi de structurer l’ensemble de ses activités gestion.

Car si Oléap, Hesperia et Servial sont des intégrateurs spécialisés en logiciels de gestion, C’Pro exerçait déjà ce métier de manière diffuse depuis des années via plusieurs de ses entités (notamment Noeva et Quadria). En cumulant ces activités historiques et ses récentes acquisitions, C’Pro revendique désormais plus de 120 collaborateurs spécialisés en solutions de gestion, 18 M€ de chiffre d’affaires annuel, une couverture quasi-nationale et se classe dans le top 5 des centres de compétences Sage.

Les trois dirigeants-fondateurs de Servial restent dans le groupe. Son directeur commercial Loïs Masse va notamment participer au développement global du pôle d’expertise gestion en relation avec Arnaud Lory, dirigeant d’Oléap. Des synergies d’offres (notamment autour des solutions associées aux logiciels de gestion), marketing, et de bonnes pratiques sont d’ores et déjà à l’étude entre les différentes entités du groupe.

Toujours en recherche d’opportunités de développement, C’Pro devrait poursuivre ses investissements de croissance externe cette année à un rythme soutenu : le groupe table sur l’ajout de 60 M€ de chiffre d’affaires cumulé sur l’exercice 2021-2022 via différentes acquisitions.

Sur l’exercice clos fin mars, C’Pro devrait publier un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 600 M€ (chiffre provisoire), en croissance de près de 50%. Le résultat d’exploitation devrait être supérieur à ses prévisions d’avant-Covid, à plus de 100 M€. Avec l’acquisition de Koden, le chiffre d’affaires embarqué approche les 700 M€.

C’Pro dévoilera en septembre un nouveau nom et une nouvelle identité groupe qui seront annoncés lors d’un séminaire réunissant l’ensemble de ses quelque 2.500 collaborateurs.