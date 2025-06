Counterpoint Research abaisse ses prévisions de livraisons mondiales de smartphones pour 2025. Le cabinet d’études ramène cette croissance annuelle à 1,9% contre les 4,2% prévus initialement. Les turbulences tarifaires causée par l’administration Trump en sont la principale raison mais pas l’unique.

La croissance du marché des smartphones stagne également car les acheteur·se·s veulent faire durer leurs appareils et en sont satisfait·e·s. Cela constitue un défi pour des fabricants qui se sont appuyés sur le battage médiatique et la peur des consommateur·rice·s d’être à la traine de la nouveauté pour les inciter à acheter l’appareil le plus récent et le plus sophistiqué.

« Les acheteurs avaient déjà ralenti leur cycle de remplacement. L’incertitude liée aux tensions commerciales les rend encore plus prudents », note l’analyste Yang Wang chez Counterpoint. « L’IA est en train de mûrir mais pas au point d’inciter les consommateurs à mettre à jour leurs appareils ».

D’après Counterpoint, les deux marchés les plus touchés par la baisse des ventes en 2025 sont l’Amérique du Nord, où les livraisons de smartphones devraient diminuer de 3% cette année, et la Chine, où la croissance pourrait être quasi nulle. L’Europe devrait augmenter ses livraisons de 1%, l’Inde de 2%, l’Amérique latine de 3%, et le marché du Moyen-Orient et de l’Asie de 6%.

Counterpoint s’attend à ce qu’Apple et Samsung soient les entreprises les plus durement touchées par la répercussion sur les consommateurs des augmentations de coûts liées aux droits de douane. En dépit de la stagnation de la croissance en Chine, le cabinet d’étude prédit que le fabricant chinois Huawei ne connaitra pas de ralentissement et augmentera ses ventes mondiales de 11%.