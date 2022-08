L’éditeur de solutions cloud de gestion du capital humain Cornerstone, soutenu par le fonds d’investissement Clearlake, finalise l’acquisition de SumTotal, un fournisseur de formations en mode SaaS fondé en 2004 et détenu jusqu’à présent par Skillsoft.

Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, Cornerstone entend « favoriser la montée en compétence des collaborateurs de plus de 7.000 entreprises clientes dans le monde », est-il précisé dans un communiqué. La société revendique désormais plus de 90 millions d’utilisateur·rice·s.

« Nous avons été rejoints par des experts issus de Saba, EdCast, Grovo et Clustree, qui partagent notre passion pour le développement des individus et notre engagement envers les responsables RH », déclare Himanshu Palsule, PDG de Cornerstone depuis le début de cette année, en mentionnant de précédentes acquisitions. « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe et les clients de SumTotal. »

Jim Gill, Executive Vice-President Americas de Cornerstone, prendra le poste de directeur général de la nouvelle unité commerciale issue de cette opération.