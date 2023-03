Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa course à l’IA en intégrant l’IA générative dans sa suite de productivité Microsoft 365. Lors d’une conférence mondiale le jeudi 16 mars, la firme de Redmond a levé le voile sur Microsoft Copilot, un assistant de travail personnel qui épaulera bientôt les utilisateurs dans ses applications phares, telles que Word, Excel, Outlook ou encore Teams. Il « combine la puissance des grands modèles de langage (LLM) aux données issues de Microsoft Graph et des applications Microsoft 365 pour faire du langage naturel l’outil de productivité le plus puissant de la planète », proclame fièrement l’éditeur.

Microsoft présente Copilot comme un outil pour « libérer la créativité » en générant par exemple la première trame d’un document Word, la réalisation d’une présentation PowerPoint à partir d’un document textuel ou encore de l’analyse de tendances et de la visualisation de données dans Excel. Il est conçu pour accroitre la productivité grâce à ses capacités à produire du contenu et synthétiser les documents, les conversations ou les réunions. Selon Microsoft, Copilot aidera aussi les utilisateurs à mieux exploiter le potentiel des applications, même pour des fonctions avancées qu’ils ne maitrisent pas, en demandant en langage naturel ce qu’ils veulent réaliser.

Mais au-delà d’une utilisation plus efficiente des applications, l’intégration la plus prometteuse est celle avec Microsoft Graph, la passerelle d’accès à l’ensemble des données et renseignement de l’entreprise dans Microsoft 365. Avec son accès temps réel, Copilot est en mesure de générer des réponses basées sur les contenus de l’utilisateur (documents, e-mails, calendrier, chats, réunions, contacts et autres données professionnelles) combinées à son contexte de travail (réunion en cours, échanges d’e-mails sur un sujet, conversations chat).

C’est cette intégration qui permet à Microsoft d’annoncer la « nouvelle expérience » Business Chat. L’agent conversationnel sur laquelle elle repose sera en mesure de rassembler les données pour répondre à des requêtes telles que « Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit » ou « aide moi à préparer ma prochaine réunion avec tel client ». Business Chat générera une synthèse sur mesure avec les liens des sources, qu’il s’agisse de documents ou d’éléments des précédents échanges.

« Business Chat fonctionne sur toutes les données et applications de votre entreprise pour faire émerger les informations et les idées dont vous avez besoin à partir d’un océan de données. Ainsi, les connaissances circulent librement dans l’organisation, ce qui vous fait gagner un temps précieux à rechercher des réponses », explique Microsoft sur son blog. Le service, encore en pré-version privée, sera accessible depuis Microsoft 365.com, depuis Bing lorsque l’utilisateur est connecté à son compte professionnel ou depuis Teams.

Quant à Copilot, Microsoft indique qu’il sera intégré dans les applications de Microsoft 365 dans les mois à venir et que les informations sur les prix des licences seront partagées prochainement.

“Aujourd’hui marque la prochaine étape majeure dans l’évolution des interactions hommes-machines, une étape qui va fondamentalement changer notre façon de travailler et accroître considérablement la productivité des utilisateurs”, déclare dans un communiqué Satya Nadella, le PDG de Microsoft. « Avec notre nouvel assistant, nous donnons aux utilisateurs plus d’autonomie et rendons la technologie plus accessible à travers l’interface la plus universelle – le langage naturel. »