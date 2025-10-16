Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, fait évoluer son équipe de Direction en annonçant la nomination de Morgane SROKA au poste de Directrice commerciale.

Dans le cadre de ses fonctions, elle est en charge de piloter et de faire évoluer la stratégie commerciale pour permettre à Conscio Technologies de développer ses parts de marché sur l’ensemble de ses produits. Elle est également chargée de déployer à grande échelle la nouvelle stratégie de vente indirecte de l’éditeur en tissant des alliances stratégiques et de fidéliser le réseau existant en mettant à sa disposition des ressources diverses et un accompagnement premium. Pour mener à bien sa mission, elle peut s’appuyer sur une bonne connaissance de l’entreprise où elle a exercé différentes fonctions commerciales. Morgane SROKA est rattachée à la Direction générale de l’éditeur.

Morgane SROKA, Directrice commerciale de Conscio Technologies « Nous bénéficions d’une expertise unique sur notre marché et proposons l’une des offres de sensibilisation les plus complètes, notamment sur le volet cybersécurité. La qualité de nos solutions et de nos contenus représentent de véritables éléments différenciateurs. Je suis fière de participer à la croissance de Conscio Technologies et de commercialiser des offres uniques et d’ores et déjà utilisées par de nombreuses organisations. »

