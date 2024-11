Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, annonce la disponibilité d’une étude sur le marché de la sensibilisation à la cybersécurité dans le secteur de l’industrie. Cette étude a été menée auprès de 23 000 collaborateurs d’industrie en France et s’appuie sur les campagnes de sensibilisation réalisées par ces dernières entre janvier et juin 2024.

Conscio Technologies est une entreprise française éditrice de logiciels, et notamment de la plateforme « Sensiwave ». Cette solution totalement conçue et développée par les équipes de Conscio Technologies permet de mettre en œuvre sa stratégie de sensibilisation en ligne. Depuis sa création, Conscio Technologies accompagne les RSSI, DSI et DPO dans le développement de la culture cybersécurité de leurs collaborateurs. Conscio Technologies s’appuie sur une solution 100 % française de mise en œuvre des campagnes de sensibilisation et un large catalogue de modules de sensibilisation et de test phishing.

Une étude dédiée aux entreprises industrielles

Conserver un haut niveau d’exigence en matière de cybersécurité est essentiel pour la conservation du secret industriel. Ces dernières font face à de nombreux challenges : beaucoup d’utilisateurs sans adresse mail, risques de sécurité majoritairement introduits par le facteur humain. Les thématiques phares concernant les industries sont la culture générale cybersécurité, l’ingénierie sociale, le phishing, les mots de passe, le phishing, les postes de travail et la protection des données.

Présentation des principaux indicateurs de cette étude :

Un taux de participation de 56 % est déjà très encourageant et laisse place à une amélioration continue.

Concernant le phishing : de meilleurs réflexes restent à adopter. Bien qu’il y ait une amélioration sur le taux de clics (passé de 10 % à 9 % entre 2023 et 2024).

Il serait pertinent que les Industries adoptent un ciblage plus précis de la population à sensibiliser pour maximiser l’impact sur le collaborateur.

Le format « Vidéo Interactive » semble être le format le plus apprécié par les collaborateurs au vu de la bonne participation sur ce type de parcours.

La culture Cybersécurité des collaborateurs des Industries est bonne, comme en témoigne le taux de 87 % de bonnes réponses sur l’ensemble des campagnes.

Michel Gérard, fondateur de Conscio Technologies « Les industriels sont pleinement concernés par la sensibilisation de leurs équipes aux bons réflexes à adopter en matière de cybersécurité afin de se prémunir des risques existants. L’étude met en évidence qu’il reste encore des efforts à faire notamment sur les aspects liés au Phishing (9 % des collaborateurs se font piéger par un mail de phishing factice) et aux collaborateurs encore récalcitrants sur les aspects liés à la sensibilisation cyber. Il en va du bon fonctionnement des industries qui évoluent sur des marchés stratégiques et qui ne peuvent souffrir de compromission de leur SI. »