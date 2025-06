Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, annonce la disponibilité d’une étude sur le marché de la sensibilisation à la cybersécurité dans le secteur des collectivités locales. Cette étude a été menée auprès de 62 000 agents et s’appuie sur des campagnes de sensibilisation réalisées entre janvier et décembre 2024.

Conscio Technologies est le spécialiste français du marché de la sensibilisation à la cybersécurité. Conscio Technologies accompagne les RSSI dont l’objectif est de développer une culture cybersécurité au sein de leur organisation. Les contenus et solutions proposées par Conscio Technologies permettent de franchir le dernier kilomètre de la cybersécurité qui consiste à changer le comportement des utilisateurs. Conscio Technologies s’appuie sur des solutions souveraines de mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et un large catalogue de modules de sensibilisation et de test phishing.

Une étude centrée sur les collectivités locales et leurs spécificités

Garder un haut niveau d’exigence en matière de cybersécurité est essentiel pour les collectivités. Ces dernières font face à de nombreux challenges. Les thématiques phares les plus dispensées par les collectivités sont le Phishing suivi des codes malveillants, des mots de passe, puis la protection des informations et les rançongiciels.

Voici les grands indicateurs de cette étude :

Un taux de participation modéré de 30 %. Il existe une participation plus importante dans les conseils départementaux (+3 points) que dans les autres types de collectivités.

Les collectivités envoient en moyenne 6 campagnes de sensibilisation par an.

Les collectivités affichent un taux de bonnes réponses à plus de 88 % sur l’ensemble de leurs campagnes.

Concernant le phishing : la sensibilisation aux bonnes pratiques doit se poursuivre pour réduire davantage le taux de piégés.

Il serait préférable que les collectivités adoptent un ciblage plus précis de la population à sensibiliser pour maximiser l’impact sur le collaborateur.

Michel Gérard, fondateur de Conscio Technologies « Les collectivités doivent renforcer leurs dispositifs pour former leurs collaborateurs aux risques cyber. Il reste encore du chemin à faire notamment sur des aspects liés au Phishing, une tendance en forte croissance dans les collectivités. Au regard de nombreux services rendus aux citoyens, il est crucial que les collectivités continuent de sensibiliser leurs équipes pour qu’elles ne soient pas le maillon faible de la cybersécurité. »

La version intégrale de l’étude est disponible sur simple demande à contact@conscio-technologies.com